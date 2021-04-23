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Отвод российских войск: Кулеба просит зарубежных партнеров не терять бдительность

Новина українською → Киев, Пятница 23 апреля 2021 12:28
Отвод российских войск: Кулеба просит зарубежных партнеров не терять бдительность Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на фоне новостей об отводе российских войск от украинских границ просит зарубежных партнеров не терять бдительность. В то же время он благодарен международному сообществу за реакцию на эскалацию со стороны России.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Украины.

В частности, Кулеба позитивно оценил заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о начале отвода российских войск.

"Если Россия действительно отведет от границы с Украиной огромные военные силы, которые она туда стянула, это ослабит напряженность. Однако мы должны помнить, что сам этот шаг не останавливает ни эскалацию, ни конфликт в целом", - отметил он.

Он также подчеркнул, что Киев хочет видеть со стороны России последовательные конструктивные действия, подтвержденные украинской разведкой и разведкой НАТО.

"Россия по-прежнему должна в целом объяснить Украине, ОБСЕ и международному сообществу зачем ей на самом деле нужно стягивать такое количество войск с наступательным вооружением на границе с Украиной с такой чрезмерной численностью войск", - отметил министр.

Кулеба выразил благодарность международным партнерам за реакцию на обострение со стороны России.

"Украина призывает своих партнеров пока не терять бдительность, продолжать внимательно следить за ситуацией и принимать действенные меры по сдерживанию России", - добавил Кулеба.

Напомним, накануне Россия объявила, что отводит свои войска с оккупированного Крыма и восточной границы Украины. По заверениям Москвы, армию передислоцировали для учений, которые уже завершились.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина остается начеку, несмотря на отвод российских войск.

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