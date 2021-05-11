Президент Украины Владимир Зеленский оценил вероятность полномасштабного вторжения со стороны России. Он убежден, что уровень эскалации уменьшился.

"Мощная эскалация могла бы быть. Я считаю, что на сегодня это остановилось. Вероятность эскалации уменьшилась. Верим, что войны точно не будет, полномасштабной", - заявил Зеленский.

Президент убежден, что полномасштабной войны с Российской Федерацией "точно не будет".

Напомним, Зеленский также заявил о значительном уменьшении выстрелов на Донбассе. По его словам, снайперские прицельные выстрелы почти ушли в прошлое.

Ранее президент говорил, что украинская власть не согласна сокращать государственные границы ни на миллиметр. И не успокоится, пока некоторые участки границы находятся не под контролем.

Напомним, ранее Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться на Донбассе. Встреча может состояться "в любой точке, где идет война". Путин, со своей стороны, позвал Зеленского на переговоры в Москву.