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Зеленский оценил вероятность полномасштабного вторжения со стороны России

Новина українською → Вторник 11 мая 2021 11:07
Зеленский оценил вероятность полномасштабного вторжения со стороны России Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский оценил вероятность полномасштабного вторжения со стороны России. Он убежден, что уровень эскалации уменьшился.

Об этом Зеленский заявил, выступая на Всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны".

Президент убежден, что полномасштабной войны с Российской Федерацией "точно не будет".

"Мощная эскалация могла бы быть. Я считаю, что на сегодня это остановилось. Вероятность эскалации уменьшилась. Верим, что войны точно не будет, полномасштабной", - заявил Зеленский.

Напомним, Зеленский также заявил о значительном уменьшении выстрелов на Донбассе. По его словам, снайперские прицельные выстрелы почти ушли в прошлое.

Ранее президент говорил, что украинская власть не согласна сокращать государственные границы ни на миллиметр. И не успокоится, пока некоторые участки границы находятся не под контролем.

Напомним, ранее Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться на Донбассе. Встреча может состояться "в любой точке, где идет война". Путин, со своей стороны, позвал Зеленского на переговоры в Москву.

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