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РФ залишається на кордоні, але менше брязкає зброєю, - Кулеба

Новость на русском → Київ, Вівторок 11 травня 2021 11:44
РФ залишається на кордоні, але менше брязкає зброєю, - Кулеба Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував партнерам за допомогу в стримуванні російської агресії. За його словами, війська Російської Федерації продовжують залишатися на кордоні і на окупованих територіях, але тепер РФ менше брязкає зброєю.

Про це Кулеба заявив під час форуму "Україна 30".

"За останній місяць ми побачили як працює стримування на практиці. Хочу подякувати партнерам, що вони нас вчасно почули. Російська Федерація залишається і на кордоні і на окупованій території. Єдине що змінилося, РФ перестала голосно брязкати зброєю, але вона може відновити ці дії в будь-який момент ", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, протягом квітня Російська Федерація стягувала свої сили до українських кордонів біля окупованих територій і в Криму. У Росії заявляли, що стягування військ пов'язане з "загрозою з боку НАТО". Пізніше міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про відвід військ з окупованого Криму та східного кордону України.

Як писало РБК-Україна, президент Володимир Зеленський вважає, що зараз немає загроз повномасштабного вторгнення з боку РФ.

При цьому президент вважає, що якщо Росія піде на повномасштабну ескалацію - може початися світова війна.

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