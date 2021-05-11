РФ залишається на кордоні, але менше брязкає зброєю, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував партнерам за допомогу в стримуванні російської агресії . За його словами, війська Російської Федерації продовжують залишатися на кордоні і на окупованих територіях, але тепер РФ менше брязкає зброєю.

Про це Кулеба заявив під час форуму "Україна 30" .

"За останній місяць ми побачили як працює стримування на практиці. Хочу подякувати партнерам, що вони нас вчасно почули. Російська Федерація залишається і на кордоні і на окупованій території. Єдине що змінилося, РФ перестала голосно брязкати зброєю, але вона може відновити ці дії в будь-який момент ", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, протягом квітня Російська Федерація стягувала свої сили до українських кордонів біля окупованих територій і в Криму. У Росії заявляли, що стягування військ пов'язане з "загрозою з боку НАТО". Пізніше міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про відвід військ з окупованого Криму та східного кордону України.

Як писало РБК-Україна, президент Володимир Зеленський вважає, що зараз немає загроз повномасштабного вторгнення з боку РФ.

При цьому президент вважає, що якщо Росія піде на повномасштабну ескалацію - може початися світова війна.