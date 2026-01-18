ua en ru
РФ обстріляла дронами Запоріжжя: палає прибудинкова територія

Україна, Неділя 18 січня 2026 01:35
UA EN RU
РФ обстріляла дронами Запоріжжя: палає прибудинкова територія Фото: РФ запустила ударні дрони на регіон (Запорізька ОВА)
Автор: Маловічко Юлія

Росіяни вночі 18 січня атакували Запоріжжя групами ударних дронів. Внаслідок обстрілу виникла пожежа на прибудинковій території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Пожежа внаслідок ворожого удару по Запоріжжю. Горить прибудинкова територія. Попередньо, без постраждалих", - написав Федоров під фото пожежі.

Перед цим глава ОВА кілька разів попереджав про дрони, запущені ворогом в різних напрямках Запоріжжя. Зокрема, йшлось про рух безпілотників на Вознесенівський, Заводський та Дніпровський райони.

Зазначимо, що Повітряні Сили не писали про рух дронів росіян на Запоріжжя. Останні повідомлення стосувались загрози КАБів - приблизно опів на одинадцяту вечора.

Пізно ввечері 17 січня росіяни атакували Запорізькій район. Внаслідок обстрілу сталася пожежа, а місто Вільнянськ поринуло у блекаут. Федоров повідомляв, що котельні працюють від генераторів, а централізоване водопостачання також забезпечується резервним живленням.

Зранку 17 січня ворог також обстрілював Запоріжжя дронами. Глава ОВА також повідомляв про пожежу внаслідок атаки, опублікувавши фото з місця НП. Ще відомо, що був пошкоджений об'єкт інфраструктури.

Останнім часом окупанти посилили атаки на Україну, на Запоріжжя зокрема. Під прицілом - об'єкти критичної інфраструктури, щоб призвести до енергетичного колапсу в країні, змусити українців сидіти без води, тепла та світла, та домогтись від Києва поступок в мирній угоді. Особливо агресор хоче територіальних поступок, що досі є проблемним невирішеним питанням.

