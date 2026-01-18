РФ обстріляла дронами Запоріжжя: палає прибудинкова територія

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Пожежа внаслідок ворожого удару по Запоріжжю. Горить прибудинкова територія. Попередньо, без постраждалих", - написав Федоров під фото пожежі.

Перед цим глава ОВА кілька разів попереджав про дрони, запущені ворогом в різних напрямках Запоріжжя. Зокрема, йшлось про рух безпілотників на Вознесенівський, Заводський та Дніпровський райони.

Зазначимо, що Повітряні Сили не писали про рух дронів росіян на Запоріжжя. Останні повідомлення стосувались загрози КАБів - приблизно опів на одинадцяту вечора.