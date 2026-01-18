РФ обстреляла дронами Запорожье: пылает придомовая территория

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.

Отметим, что Воздушные Силы не писали о движении дронов россиян на Запорожье. Последние сообщения касались угрозы КАБов - примерно в половине одиннадцатого вечера.

Перед этим глава ОВА несколько раз предупреждал о дронах, запущенных врагом в разных направлениях Запорожья. В частности, речь шла о движении беспилотников на Вознесеновский, Заводской и Днепровский районы.

"Пожар в результате вражеского удара по Запорожью. Горит придомовая территория. Предварительно, без пострадавших", - написал Федоров под фото пожара.

Поздно вечером 17 января россияне атаковали Запорожской район. В результате обстрела произошел пожар, а город Вольнянск погрузился в блэкаут. Федоров сообщал, что котельные работают от генераторов, а централизованное водоснабжение также обеспечивается резервным питанием.

Утром 17 января враг также обстреливал Запорожье дронами. Глава ОГА также сообщал о пожаре в результате атаки, опубликовав фото с места ЧП. Еще известно, что был поврежден объект инфраструктуры.

В последнее время оккупанты усилили атаки на Украину, на Запорожье в частности. Под прицелом - объекты критической инфраструктуры, чтобы привести к энергетическому коллапсу в стране, заставить украинцев сидеть без воды, тепла и света, и добиться от Киева уступок в мирном соглашении. Особенно агрессор хочет территориальных уступок, что до сих пор является проблемным нерешенным вопросом.