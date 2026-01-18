Росіяни атакували Запорізькій район: Вільнянськ поринув у блекаут

Фото: критична інфраструктура у Вільнянську переведена на резервне живлення (Getty Images)

Російські окупанти пізно ввечері, 17 січня, атакували Запорізькій район. Внаслідок обстрілу сталася пожежа, а місто Вільнянськ поринуло у блекаут.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

"У Запорізькому районі внаслідок ворожого удару виникла пожежа. Вільнянськ знеструмлено", - йдеться у повідомленні. Федоров додав, що: котельні працюють від генераторів;

централізоване водопостачання також забезпечується резервним живленням. Також за його словами, усі служби працюють над відновленням. "Критична інфраструктура у Вільнянську переведена на резервне живлення", - поінформував глава ОВА ще в одному дописі. Оновлено о 00:08 Іван Федоров написав, що внаслідок удару РФ без світла залишилися понад 15 тисяч абонентів Вільнянської громади. Він наголосив, що фахівці роблять усе можливе, щоб якомога швидше відновити електропостачання.