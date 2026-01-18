ua en ru
Росіяни атакували Запорізькій район: Вільнянськ поринув у блекаут

Неділя 18 січня 2026 00:05
UA EN RU
Росіяни атакували Запорізькій район: Вільнянськ поринув у блекаут Фото: критична інфраструктура у Вільнянську переведена на резервне живлення (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Російські окупанти пізно ввечері, 17 січня, атакували Запорізькій район. Внаслідок обстрілу сталася пожежа, а місто Вільнянськ поринуло у блекаут.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

"У Запорізькому районі внаслідок ворожого удару виникла пожежа. Вільнянськ знеструмлено", - йдеться у повідомленні.

Федоров додав, що:

  • котельні працюють від генераторів;
  • централізоване водопостачання також забезпечується резервним живленням.

Також за його словами, усі служби працюють над відновленням.

"Критична інфраструктура у Вільнянську переведена на резервне живлення", - поінформував глава ОВА ще в одному дописі.

Оновлено о 00:08

Іван Федоров написав, що внаслідок удару РФ без світла залишилися понад 15 тисяч абонентів Вільнянської громади. Він наголосив, що фахівці роблять усе можливе, щоб якомога швидше відновити електропостачання.

Обстріли Запорізької області

Нагадаємо, в ніч на 17 січня росіяни атакували дронами Запоріжжя. Ворог атакував об'єкт інфраструктури, в результаті чого сталася пожежа.

Також ми писали, що вдень, 13 січня, росіяни атакували енергооб'єкти Запоріжжя. Через це значна частина споживачів залишилася без світла.

