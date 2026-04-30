РФ обговорює зі США послаблення санкцій за перемирʼя без гарантій, - джерело РБК-Україна

При цьому в якості "розмінної монети" (яка може використовуватись як пояснення того, чому пом'якшуються санкції) може виступати нібито готовність Росії погоджуватись на перемир'я з Україною.

"Вони хочуть в якийсь момент стартувати з перемир'ям і спробувати, наприклад, домовитись про тижневе перемир'я. І за це частково зняти санкції. Америка отримає новини про тишу на фронті, Путін - часткове послаблення санкцій та відповідні більші доходи. Тобто, по суті, така "торгівля" без жодних гарантій безпеки, що не може влаштовувати українців", - розповів співрозмовник.

Він пов'язав такі ідеї зокрема з наближення виборів до Конгресу у США, а також як приклад навів історію зі зняттям санкцій з Білорусі - де в обмін на поступове послаблення санкцій, зокрема щодо білоруського калію, диктатор Олександр Лукашенко погоджувався випустити на волю частину політичних в'язнів, не змінюючи своєї політики по суті.

Нагадаємо, раніше такий розвиток подій не виключав президент Володимир Зеленський. В інтерв'ю Bloomberg він припустив, що Росія може запропонувати припинення вогню в обмін на скасування санкцій з певних підприємств або повернення банків до SWIFT.

"Для України все це є великим ризиком", - наголошував президент.