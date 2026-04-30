Путін може запропонувати перемир'я в обмін на скасування деяких санкцій, - Зеленський

17:15 30.04.2026 Чт
Від чого залежить відновлення переговорів щодо України?
aimg Валерій Ульяненко
Путін може запропонувати перемир'я в обмін на скасування деяких санкцій, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)

Російський диктатор Володимир Путін може використати тему перемир'я для скасування деяких санкцій. Водночас жодних сигналів від РФ або США щодо переговорів Київ не отримував.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського для Bloomberg.

Читайте також: Зеленський пояснив ідею РФ про "перемир'я" на 9 травня і назвав головний ризик

"Я думаю, що Росія може порушити питання про перемир'я в обмін на скасування санкцій щодо певних підприємств. Я знаю, що вони порушують питання про скасування санкцій щодо SWIFT, щоб їхні банки могли працювати. Для України все це є великим ризиком", - наголосив президент.

Глава держави закликав США та Європу зберегти санкції проти Росії і не піддаватися спробам Москви їх пом'якшити.

Все залежить від ситуації на Близькому Сході

За словами Зеленського, Україна перебуває в підвішеному стані, очікуючи на відновлення мирних переговорів, які могли б покласти край війні з Росією. Він зауважив, що головною перешкодою є відволікання уваги, спричинене конфліктом в Ірані.

"Україна ще не отримала жодних нових сигналів ані від Росії, ані від США щодо того, коли переговори можуть поновитися, тоді як американські посланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер все ще розглядають можливість візиту до Києва", - сказав він.

Президент зазначив, що нових відомостей про те, коли і де можуть відбутися переговори, організовані адміністрацією Трампа, не з’явилося.

"Гадаю, все залежить від того, як розвиватиметься ситуація на Близькому Сході", - вважає він.

Bloomberg пише, що Київ і Москва продовжують обмінюватися полоненими, а керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що бачить прогрес у переговорах. Він також зауважив, що не очікує, що війна триватиме ще довго, хоча загальна ситуація не покращилася.

Перемир'я на 9 травня

Нагадаємо, питання ймовірного перемир'я до 9 травня останнім часом стало однією з головних тем в інформаційному просторі.

Зокрема, у Центрі протидії дезінформації пояснили, що Путін пропонує перемир'я, оскільки не може гарантувати безпеку навіть в Москві. Зазначається, що російська ініціатива не має нічого спільного з намірами досягти миру.

У Кремлі зробили нову заяву про перемир'я на 9 травня, зазначаючи, що остаточне рішення має ухвалити особисто російський диктатор. Водночас чітких дат чи умов досі немає.

Зазначимо, Україна з'ясує у команди Трампа деталі пропозиції країни-агресорки щодо перемир'я на 9 травня. Зеленський наголосив, що Київ готовий до миру, але не до ілюзій та тактичних маніпуляцій з боку ворога.

Ротації по-новому: скільки військові тепер будуть на "нулі" та чи вистачить резервів
Спроби догодити Трампу нічого не дали і не дадуть: інтерв'ю з німецьким експертом Ніко Ланге
