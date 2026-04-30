РФ обсуждает с США ослабление санкций за перемирие без гарантий, - источник РБК-Украина

При этом в качестве "разменной монеты" (которая может использоваться как объяснение того, почему смягчаются санкции) может выступать якобы готовность России соглашаться на перемирие с Украиной.

"Они хотят в какой-то момент стартовать с перемирием и попробовать, например, договориться о недельном перемирии. И за это частично снять санкции. Америка получит новости о тишине на фронте, Путин - частичное ослабление санкций и соответствующие большие доходы. То есть, по сути, такая "торговля" без всяких гарантий безопасности, что не может устраивать украинцев", - рассказал собеседник.

Он связал такие идеи в частности с приближением выборов в Конгресс в США, а также в качестве примера привел историю со снятием санкций с Беларуси - где в обмен на постепенное ослабление санкций, в частности в отношении белорусского калия, диктатор Александр Лукашенко соглашался выпустить на свободу часть политических заключенных, не меняя своей политики по сути.

Напомним, ранее такое развитие событий не исключал президент Владимир Зеленский. В интервью Bloomberg он предположил, что Россия может предложить прекращение огня в обмен на отмену санкций с определенных предприятий или возвращение банков к SWIFT.

"Для Украины все это представляет собой большой риск", - подчеркнул президент.