Если российская армия и дальше будет продвигаться с нынешней скоростью, то выйти на полный захват Донецкой области она сможет не раньше августа 2027 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Кремлевские заявления и реальные темпы наступления

Аналитики Института по-прежнему считают, что победа России не является неизбежной. Ведь реальные темпы наступления оккупационных войск свидетельствуют: быстрый захват всей Донецкой области маловероятен, несмотря на заявления Кремля о якобы неизбежном успехе.

В ISW указали, что Кремль активно продвигает тезис о якобы гарантированной военной победе и быстром занятии Донетчины, особенно после появления информации о мирном плане из 28 пунктов.

Так Москва пытается давить на Украину и Запад, создавая впечатление, что ее успехи на фронте якобы неотвратимы.

Однако фактическая динамика боевых действий не подтверждает таких заявлений. По данным ISW, российские войска пытаются сосредоточиться на захвате Покровска и Мирнограда, но продвигаются крайне медленно.

Медленное наступление в Донецкой области

В Покровск россияне впервые зашли 31 июля, и с тех пор их средний ежедневный прогресс составляет лишь 0,12 км.

По состоянию на 26 ноября оккупанты контролируют примерно 66% города, хотя работают там более 118 дней и привлечены по меньшей мере две армейские группировки. Покровск имеет площадь 11,5 квадратных миль, и российские войска до сих пор не смогли его полностью оккупировать.

На других участках фронта россияне действительно увеличили темпы продвижения после августовского саммита на Аляске. В период с 15 августа по 20 ноября они продвигались в среднем на 9,3 кв. км в день.

Наиболее заметные темпы зафиксированы в восточных районах Днепропетровской и Запорожской областей, тогда как в Донецкой области наступление остается значительно медленнее.

Перспективы оккупации Донецкой области

В то же время ISW подсчитал: если темпы продвижения РФ останутся неизменными, теоретически оккупанты могут выйти на границу полного захвата Донетчины только к августу 2027 года.

Аналитики отмечают, что российское командование вряд ли сосредоточит все ресурсы именно в Донецкой области, ведь Кремль стремится держать давление по всей линии фронта.

Несмотря на заявления Кремля о "неизбежности" победы, данные свидетельствуют, что быстрый захват всей Донетчины остается маловероятным.