ua en ru
Чт, 27 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

РФ при нынешних темпах может дойти до границ Донецкой области не ранее 2027 года, - ISW

Четверг 27 ноября 2025 10:01
UA EN RU
РФ при нынешних темпах может дойти до границ Донецкой области не ранее 2027 года, - ISW Фото: РФ при нынешних темпах может дойти до границ Донетчины не раньше 2027 года (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Если российская армия и дальше будет продвигаться с нынешней скоростью, то выйти на полный захват Донецкой области она сможет не раньше августа 2027 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Кремлевские заявления и реальные темпы наступления

Аналитики Института по-прежнему считают, что победа России не является неизбежной. Ведь реальные темпы наступления оккупационных войск свидетельствуют: быстрый захват всей Донецкой области маловероятен, несмотря на заявления Кремля о якобы неизбежном успехе.

В ISW указали, что Кремль активно продвигает тезис о якобы гарантированной военной победе и быстром занятии Донетчины, особенно после появления информации о мирном плане из 28 пунктов.

Так Москва пытается давить на Украину и Запад, создавая впечатление, что ее успехи на фронте якобы неотвратимы.

Однако фактическая динамика боевых действий не подтверждает таких заявлений. По данным ISW, российские войска пытаются сосредоточиться на захвате Покровска и Мирнограда, но продвигаются крайне медленно.

Медленное наступление в Донецкой области

В Покровск россияне впервые зашли 31 июля, и с тех пор их средний ежедневный прогресс составляет лишь 0,12 км.

По состоянию на 26 ноября оккупанты контролируют примерно 66% города, хотя работают там более 118 дней и привлечены по меньшей мере две армейские группировки. Покровск имеет площадь 11,5 квадратных миль, и российские войска до сих пор не смогли его полностью оккупировать.

На других участках фронта россияне действительно увеличили темпы продвижения после августовского саммита на Аляске. В период с 15 августа по 20 ноября они продвигались в среднем на 9,3 кв. км в день.

Наиболее заметные темпы зафиксированы в восточных районах Днепропетровской и Запорожской областей, тогда как в Донецкой области наступление остается значительно медленнее.

Перспективы оккупации Донецкой области

В то же время ISW подсчитал: если темпы продвижения РФ останутся неизменными, теоретически оккупанты могут выйти на границу полного захвата Донетчины только к августу 2027 года.

Аналитики отмечают, что российское командование вряд ли сосредоточит все ресурсы именно в Донецкой области, ведь Кремль стремится держать давление по всей линии фронта.

Несмотря на заявления Кремля о "неизбежности" победы, данные свидетельствуют, что быстрый захват всей Донетчины остается маловероятным.

Мирный план США

Напомним, недавно западная пресса опубликовала новый мирный план по завершению войны в Украине. Он состоял из 28 пунктов, большинство из которых противоречат украинским интересам.

Согласно этому плану, предусматривалась передача России части территорий Донбасса в обмен на предоставление Украине и ЕС долгосрочных гарантий безопасности, сокращение украинской армии, отказ от дальнобойного вооружения и другие уступки.

Также стало известно, что к подготовке плана, вероятно, были причастны россияне - на это указывают некоторые странные формулировки в документе. Западные СМИ предполагают, что часть текста могла изначально быть написана на русском.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Донецкая область Война в Украине Война России против Украины
Новости
"Сначала сделка": США выставили условие по гарантиям безопасности для Украины, - Politico
"Сначала сделка": США выставили условие по гарантиям безопасности для Украины, - Politico
Аналитика
Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины