У Росії назріває економічний конфлікт із Білоруссю через надлишок і падіння продажів цементу на внутрішньому та експортному ринках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Служби зовнішньої розвідки України.

Саме тому найбільший російський виробник "Цемрос", що об'єднує 16 цементних заводів і більше 30 кар'єрів у 13 регіонах, з 1 жовтня переходить на чотириденний робочий тиждень. У холдингу, що належить прокремлівському олігарху Олегу Дерипасці, пропонують обмежити імпорт і ввести п’ятирічні антидемпінгові мита, аби захистити місцевих виробників.

Головний "винуватець" перенасичення ринку – білоруський цемент, який разом із поставками з Казахстану, Ірану, Китаю та В’єтнаму вже витісняє російську продукцію з місцевого ринку.

За останні п’ять років імпорт зріс майже втричі, тоді як внутрішнє споживання піднялося менш ніж на 16 %. У результаті іноземний цемент за обсягами вже зрівнявся з річною продукцією кількох російських заводів, змушуючи їх скорочувати виробництво.

Російські виробники цементу хочуть зафіксувати імпорт на рівні 1,5 млн тон на рік, це дасть додаткове завантаження щонайменше 2 млн тон для місцевих потужностей. Інакше у 2025 році ринок може просісти на 10-15% від рівня 2024 року, коли попит становив близько 67 млн тон.