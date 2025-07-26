Попри спроби російської влади втримати економіку на плаву коштом оборонного сектору, єдиною зростаючою галуззю у цивільному виробництві стала ритуальна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

За даними розвідки, промислове виробництво в Росії за перше півріччя 2025 року зросло на 1,4 % у річному вимірі, здебільшого коштом держзамовлень для підприємств, пов’язаних із ВПК.

Найбільше зростання зафіксовано у виробництві:

транспортних засобів спеціального призначення - в 3,4 раза більше порівняно з 2022 роком,

електроніки й оптики - у 2,1 раза,

металевих виробів - у 1,5 раза.

Єдиний сегмент, що зростає у цивільному секторі - ритуальні послуги. На тлі демографічного спаду та втрат на війні проти України галузь зросла на 16 % за півріччя, а її обсяг за січень-квітень сягнув майже 425 млн доларів.

Інші галузі цивільної промисловості, навпаки, демонструють спад. У червні загальний індекс промвиробництва знизився на 1,9 %. Найбільше падіння у виробництві

цивільного транспорту (-26,8 %),

електроніки (-8,6 %),

шкіряних виробів (-4,7 %).

У липні індекс промислового оптимізму впав нижче рівнів 2016 і 2022 років. 61 % опитаних експертів вказали на "значно нижчі за норму" обсяги виробництва.

Баланс очікувань щодо випуску став від’ємним - вперше з серпня 2022 року.

На тлі спаду авторинку КамАЗ слідом за ГАЗ та "АвтоВАЗ" переходить на чотириденний робочий тиждень.

Одночасно з тим експорт соняшникової олії знизився на 38 % у річному порівнянні.

Кількість компаній, які планують скорочення персоналу, подвоїлася: з 6,9 % у січні до 11,5 % у червні. Найбільше - у видобутку, машинобудуванні та фармацевтиці.

Як пояснили в розвідці, поточна динаміка вказує на глибокі структурні дисбаланси, які загрожують технологічним втраченим потенціалом у цивільному секторі. Тим часом у Держдумі закликають карати громадян за "дискредитацію" вітчизняних товарів, трактуючи критику як "непатріотичну".