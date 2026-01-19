ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

РФ нарощує виробництво ударних дронів: загроза для України та НАТО

Росія, Понеділок 19 січня 2026 00:35
РФ нарощує виробництво ударних дронів: загроза для України та НАТО
Автор: Марина Балабан

Росія не збавляє темпи виробництва ударних безпілотників і планує лише нарощувати їх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації РНБО України Андрія Коваленка.

На переконання Коваленка, це загроза не лише для України, але й для Європейської частини НАТО.

"Оскільки саме російський дрон, а не російський піхотинець першим перетинає кордон з Альянсом", - наголошує він.

Вторгнення до повітряного простору країн НАТО

Упродовж 2025 року Росія неодноразово порушувала повітряні кордони держав - членів Північноатлантичного альянсу. Подібні інциденти відбувалися як із використанням бойової авіації, так і безпілотних літальних апаратів.

Так, 19 вересня Міністерство закордонних справ Естонії повідомило про незаконний вхід у повітряний простір країни російських винищувачів МіГ-31К - носіїв гіперзвукових ракет "Кинджал". За інформацією видання Politico, йшлося про три літаки, які перебували над територією Естонії близько 12 хвилин.

Ще один інцидент стався 8 вересня. Тоді, за даними Сил оборони Естонії, кордон повітряного простору порушив російський військовий гелікоптер Мі-8. Подія відбулася в районі острова Вайндлоо.

Окрім цього, у ніч на 10 вересня Росія здійснила чергову масовану комбіновану атаку проти України. Під час тієї атаки російські безпілотники залетіли на територію Польщі, що змусило Варшаву підняти в повітря винищувачі. Тоді польська сторона вперше застосувала сили ППО для знищення дронів безпосередньо над своєю територією.

А вже 13 вересня один із російських безпілотників опинився в повітряному просторі Румунії. У мережі також з’являлися відеозаписи, які підтверджували оголошення повітряної тривоги як у Польщі, так і в Румунії.

