Главная » Жизнь » Общество

РФ наращивает производство ударных дронов: угроза для Украины и НАТО

Россия, Понедельник 19 января 2026 00:35
РФ наращивает производство ударных дронов: угроза для Украины и НАТО Фото: дроны российского производства (Telegram Tsaplienko)
Автор: Марина Балабан

Россия не сбавляет темпы производства ударных беспилотников и планирует только наращивать их.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрея Коваленко.

По мнению Коваленко, это угроза не только для Украины, но и для Европейской части НАТО.

"Поскольку именно российский дрон, а не российский пехотинец первым пересекает границу с Альянсом", - отмечает он.

Вторжение в воздушное пространство стран НАТО

В течение 2025 года Россия неоднократно нарушала воздушные границы государств - членов Североатлантического альянса. Подобные инциденты происходили как с использованием боевой авиации, так и беспилотных летательных аппаратов.

Так, 19 сентября Министерство иностранных дел Эстонии сообщило о незаконном входе в воздушное пространство страны российских истребителей МиГ-31К - носителей гиперзвуковых ракет "Кинжал". По информации издания Politico, речь шла о трех самолетах, которые находились над территорией Эстонии около 12 минут.

Еще один инцидент произошел 8 сентября. Тогда, по данным Сил обороны Эстонии, границу воздушного пространства нарушил российский военный вертолет Ми-8. Событие произошло в районе острова Вайндлоо.

Кроме этого, в ночь на 10 сентября Россия осуществила очередную массированную комбинированную атаку против Украины. Во время той атаки российские беспилотники залетели на территорию Польши, что заставило Варшаву поднять в воздух истребители. Тогда польская сторона впервые применила силы ПВО для уничтожения дронов непосредственно над своей территорией.

А уже 13 сентября один из российских беспилотников оказался в воздушном пространстве Румынии. В сети также появлялись видеозаписи, которые подтверждали объявления воздушной тревоги как в Польше, так и в Румынии.

