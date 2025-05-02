РФ нарощує сили у Білорусі? Експерт оцінив реальність загрози наступу на Україну

"Якщо перекидається в Білорусь угруповання, то до цього потрібно ставитися з повною серйозністю. Дивитися, стежити за його дислокацією, за його складом і робити висновки, на що воно здатне", - вважає Шарп.

На його думку, поява в Білорусі угруповання з мінімальною наступальною конфігурацією вже є сигналом для оцінки його можливостей, зокрема щодо ймовірного наступу на Україну.

За його словами, якщо до Білорусі буде перекинуто значні сили, це теоретично може свідчити про підготовку нового наступу.

"Природно, що всі мають прикинути, а що воно може зробити, а чи здатне воно атакувати Україну, і що все це означає. Так що так, якщо великі сили будуть перекинуті в Білорусь, це означатиме теоретично підготовку до наступу на Україну", - сказав експерт.

Разом з тим Шарп зазначає, що наразі не бачить ознак наявності у Росії "зайвого" угруповання, яке не залучене на фронті або не планується до залучення на основних напрямках.

"Я не думаю, що у Росії є якесь зайве угруповання, яке зараз ніде не залучене, або його не планують залучити на основних ділянках, і воно буде перебратися за Білорусь. Варіант номер два - це великі сили коштом тих угруповань, які вже діють на фронті, щоб створити ще одну загрозу Києву", - зауважив експерт.

Оглядач підкреслив, що у разі перекидання до Білорусі не окремих підрозділів, а справді суттєвих сил, загрозу слід буде оцінювати як серйозну. На його думку, такий процес не повинен залишитися непоміченим.

"Потрібно стежити за руками. Буде хтось перекинутий, і це буде не пара ескадрилій літаків і 500 осіб, а щось суттєве, значить, загроза може бути суттєвою. І цей процес, важливо розуміти, не повинен залишатися непомітним", - заявив він.