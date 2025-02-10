Яка ситуація на кордоні України та Білорусі: відповідь прикордонників

Наразі на кордоні України та Білорусі відсутні нестандартні ситуації. Однак триває перевірка боєготовності білоруських військ, українські прикордонники ведуть спостереження за ситуацією.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"Поряд нашого кордону якихось нестандартних ситуацій, або зміни обстановки, в тому числі щодо переміщення техніки чи особового складу з підрозділів армії Білорусі, ми не відмічаємо", - розповів Демченко.

Він також зауважив, що Білорусь може намагатись перекинути відповідальність на Україну, підігруючи Росії, і постійно буде проводити різного роду навчання неподалік кордону.

"Зараз відбувається перевірка боєготовності окремих частин та підрозділів армії Білорусі, але наше завдання спостерігати за тим на скільки ситуація може змінюватися й це роблять підрозділи розвідки, Держприкордонслужби, Міноборони, й бути готовим до розвитку будь-яких ситуацій", - заявив Демченко.

Білорусь допомагає РФ у війні проти України

Нагадаємо, Білорусь допомагає Росії з початку повномасштабної війни в Україні. На території Білорусі розміщуються війська РФ, авіація та інша техніка, проводяться регулярні військові навчання.

Днями російський диктатор Володимир Путін вніс на ратифікацію в Держдуму договір про гарантії безпеки з Білоруссю. Документ, зокрема, передбачає застосування ядерної зброї.