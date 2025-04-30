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Кордон із Білоруссю: у ДПСУ пояснили, чи зростає загроза

Україна, Середа 30 квітня 2025 11:45
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Кордон із Білоруссю: у ДПСУ пояснили, чи зростає загроза Фото: речник ДПСУ Андрій Демченко (mediacenter org ua)
Автор: Наталія Гурковська

Наразі ситуація на кордоні з Білоруссю не змінюється, хоча напрямок продовжує нести загрозу. Якщо російські війська почнуть переміщатися на територію Білорусі, ДПСУ отримає про це інформацію.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, пише РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю "Укрінформу".

За його словами, на цей момент ситуація на кордоні з Білоруссю не змінюється, як і не змінюється ситуація, яка наразі є вглиб території Білорусі.

"Проте цей напрямок залишається загрозливим, зважаючи на те, що Росія може спробувати використати його повторно. Тепер у безпосередній близькості до кордону якогось ударного угруповання, яке б формувалося або було сформоване, наші підрозділи, які за цим спостерігають, не фіксують", - зазначив він.

За словами Демченка, на цей момент російських підрозділів на території Білорусі, які б становили загрозу Україні в тій кількості, яка б могла до цього призвести, немає.

"Ми постійно стежимо за тим, наскільки ситуація може змінюватися, бо Білорусь далі, на жаль, підтримує Росію. І, власне, не можна виключати того, що із цього напрямку ворог не вдасться до якихось інших дій", - констатував спікер ДПСУ.

Особливо, як підкреслив він, зважаючи на те, що росіяни знову анонсують спільні навчання.

"Звісно, якщо відбуватиметься переміщення російських підрозділів у Білорусь, ми про це будемо знати", - резюмував він.

Ситуація на кордоні з Білоруссю

Ще в квітні міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, ситуація на кордоні Польщі і Білорусі загострилась.

У лютому ДПСУ повідомляла, що на кордоні України та Білорусі відсутні нестандартні ситуації. Однак триває перевірка боєготовності білоруських військ, українські прикордонники ведуть спостереження за ситуацією.

Додамо, що РФ та Білорусь восени проведуть спільні навчання Захід-2025". Як раніше зазначав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, усі навчання мають якусь мету. І одна з таких цілей - це приховане створення угруповань наступальних військ.

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