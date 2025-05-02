РФ наращивает силы в Беларуси? Эксперт оценил реальность угрозы наступления на Украину

"Если перебрасывается в Беларусь группировка, то к этому нужно относиться с полной серьезностью. Смотреть, следить за ее дислокацией, за ее составом и делать выводы, на что она способна", - считает Шарп.

По его мнению, появление в Беларуси группировки с минимальной наступательной конфигурацией уже является сигналом для оценки ее возможностей, в частности относительно вероятного наступления на Украину.

По его словам, если в Беларусь будут переброшены значительные силы, это теоретически может свидетельствовать о подготовке нового наступления.

"Естественно, что все должны прикинуть, а что оно может сделать, а способно ли оно атаковать Украину, и что все это означает. Так что да, если большие силы будут переброшены в Беларусь, это будет означать теоретически подготовку к наступлению на Украину", - сказал эксперт.

Вместе с тем Шарп отмечает, что пока не видит признаков наличия у России "лишней" группировки, которая не задействована на фронте или не планируется к привлечению на основных направлениях.

"Я не думаю, что у России есть какая-то лишняя группировка, которая сейчас нигде не задействована, или ее не планируют привлечь на основных участках, и она будет перебраться за Беларусь. Вариант номер два - это большие силы за счет тех группировок, которые уже действуют на фронте, чтобы создать еще одну угрозу Киеву", - отметил эксперт.

Обозреватель подчеркнул, что в случае переброски в Беларусь не отдельных подразделений, а действительно существенных сил, угрозу следует оценивать как серьезную. По его мнению, такой процесс не должен остаться незамеченным.

"Нужно следить за руками. Будет кто-то переброшен, и это будет не пара эскадрилий самолетов и 500 человек, а что-то существенное, значит, угроза может быть существенной. И этот процесс, важно понимать, не должен оставаться незаметным", - заявил он.