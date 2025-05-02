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РФ наращивает силы в Беларуси? Эксперт оценил реальность угрозы наступления на Украину

Пятница 02 мая 2025 17:00
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РФ наращивает силы в Беларуси? Эксперт оценил реальность угрозы наступления на Украину Иллюстративное фото: эксперт оценил реальность угрозы наступления на Украину из Беларуси (Getty Images)
Автор: Наталья Кава, Дмитрий Олейник

Украине необходимо внимательно следить за переброской российских войск в Беларусь, анализировать их расположение, состав и потенциальные цели.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал израильский военный обозреватель Давид Шарп.

"Если перебрасывается в Беларусь группировка, то к этому нужно относиться с полной серьезностью. Смотреть, следить за ее дислокацией, за ее составом и делать выводы, на что она способна", - считает Шарп.

По его мнению, появление в Беларуси группировки с минимальной наступательной конфигурацией уже является сигналом для оценки ее возможностей, в частности относительно вероятного наступления на Украину.

По его словам, если в Беларусь будут переброшены значительные силы, это теоретически может свидетельствовать о подготовке нового наступления.

"Естественно, что все должны прикинуть, а что оно может сделать, а способно ли оно атаковать Украину, и что все это означает. Так что да, если большие силы будут переброшены в Беларусь, это будет означать теоретически подготовку к наступлению на Украину", - сказал эксперт.

Вместе с тем Шарп отмечает, что пока не видит признаков наличия у России "лишней" группировки, которая не задействована на фронте или не планируется к привлечению на основных направлениях.

"Я не думаю, что у России есть какая-то лишняя группировка, которая сейчас нигде не задействована, или ее не планируют привлечь на основных участках, и она будет перебраться за Беларусь. Вариант номер два - это большие силы за счет тех группировок, которые уже действуют на фронте, чтобы создать еще одну угрозу Киеву", - отметил эксперт.

Обозреватель подчеркнул, что в случае переброски в Беларусь не отдельных подразделений, а действительно существенных сил, угрозу следует оценивать как серьезную. По его мнению, такой процесс не должен остаться незамеченным.

"Нужно следить за руками. Будет кто-то переброшен, и это будет не пара эскадрилий самолетов и 500 человек, а что-то существенное, значит, угроза может быть существенной. И этот процесс, важно понимать, не должен оставаться незаметным", - заявил он.

Ситуация на границе с Беларусью

Напомним, феврале пограничники сообщали, что на границе Украины и Беларуси отсутствуют нестандартные ситуации. Однако продолжается проверка боеготовности белорусских войск, украинские пограничники ведут наблюдение за ситуацией.

Добавим, что РФ и Беларусь осенью проведут совместные учения "Запад-2025". Как ранее отмечал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, все учения имеют какую-то цель. И одна из таких целей - это скрытое создание группировок наступательных войск.

Представитель ГПСУ Андрей Демченко рассказал, что сейчас ситуация на границе с Беларусью не меняется, хотя направление продолжает нести угрозу. Если российские войска начнут перемещаться на территорию Беларуси, ГПСУ получит об этом информацию.

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