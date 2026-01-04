Росіяни намагаються зайти в Лиман, але там велика "сіра зона": Трегубов пояснив

На Лиманському напрямку російські війська намагаються обійти українські позиції та проникнути безпосередньо в місто. Ситуацію ускладнюють великі зони бойової невизначеності та активне застосування безпілотників.
Як повідомляє РБК-Україна, про це в телеефірі заявив начальник управління комунікацій Угрупування об’єднаних сил Віктор Трегубов.
"Російська армія продовжує спроби інфільтрації в Лиман, одночасно намагаючись обійти українські позиції навколо міста", - повідомив Віктор Трегубов.
За його словами, на Лиманському напрямку обидві сторони стикаються з серйозними логістичними труднощами. Причиною цього є значні площі так званої "сірої зони" та активне використання БПЛА, що ускладнює переміщення сил і забезпечення.
"З логістикою на Лиманському напрямку є проблеми для обох боків. Там великий "сіряк", значно більший, ніж здається на мапі. Через активне проникнення БПЛА будь-яка логістична операція - це окрема складність", - зазначив Трегубов.
Він додав, що російські військові намагаються одночасно обійти Лиман і зайти безпосередньо в населений пункт, використовуючи різні тактики тиску.
За оцінкою української сторони, ворога особливо цікавить вихід з північного флангу в напрямку Слов’янсько-Краматорської агломерації, через що цей відтинок фронту залишається постійно напруженим.
"Тут вже все йде в хід, їм це дуже цікаво, їм дуже цікаво вихід з північного боку на Слов'янсько-Краматорську агломерацію, тому цей напрямок у них постійно напружений, але, знов таки, вони там добре отримують по зубах", - наголосив Трегубов, що російські підрозділи зазнають значних втрат і отримують рішучу відсіч.
Нагадаємо, Віктор Трегубов повідомляв, що стали відомі наміри російських військ на січень. Окупанти мають намір обійти Вовчанськ і просунутися в напрямку Лимана.
Також він заявляв, що окупанти посилили тиск у Куп’янському районі, однак їхні спроби проникнути безпосередньо в місто завершуються провалом. Сили оборони повністю контролюють ситуацію та зривають інфільтраційні дії противника.
Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко розповів про ситуацію в Покровську. Він наголосив, що українські сили накопичують підрозділи для контрштурмових дій. Проте погодні умови суттєво ускладнюють бойові дії.
Водночас українські підрозділи зберігають контроль над північною частиною Покровська та стримують ворога на підступах до Мирнограда.