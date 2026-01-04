Россияне пытаются зайти в Лиман, но там большая "серая зона": Трегубов объяснил

"Российская армия продолжает попытки инфильтрации в Лиман, одновременно пытаясь обойти украинские позиции вокруг города", - сообщил Виктор Трегубов.

По его словам, на Лиманском направлении обе стороны сталкиваются с серьезными логистическими трудностями. Причиной этого являются значительные площади так называемой "серой зоны" и активное использование БПЛА, что затрудняет перемещение сил и обеспечения.

"С логистикой на Лиманском направлении есть проблемы для обеих сторон. Там большой "серяк", значительно больше, чем кажется на карте. Из-за активного проникновения БПЛА любая логистическая операция - это отдельная сложность", - отметил Трегубов.

Он добавил, что российские военные пытаются одновременно обойти Лиман и зайти непосредственно в населенный пункт, используя различные тактики давления.

По оценке украинской стороны, врага особенно интересует выход с северного фланга в направлении Славянско-Краматорской агломерации, из-за чего этот отрезок фронта остается постоянно напряженным.

"Здесь уже все идет в ход, им это очень интересно, им очень интересен выход с северной стороны на Славянско-Краматорскую агломерацию, поэтому это направление у них постоянно напряженное, но, опять же, они там хорошо получают по зубам", - отметил Трегубов, что российские подразделения несут значительные потери и получают решительный отпор.