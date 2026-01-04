RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Россияне пытаются зайти в Лиман, но там большая "серая зона": Трегубов объяснил

Фото: ВСУ контролируют ситуацию в Лимане (Getty Images) (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

На Лиманском направлении российские войска пытаются обойти украинские позиции и проникнуть непосредственно в город. Ситуацию осложняют большие зоны боевой неопределенности и активное применение беспилотников.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в телеэфире заявил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

"Российская армия продолжает попытки инфильтрации в Лиман, одновременно пытаясь обойти украинские позиции вокруг города", - сообщил Виктор Трегубов.

По его словам, на Лиманском направлении обе стороны сталкиваются с серьезными логистическими трудностями. Причиной этого являются значительные площади так называемой "серой зоны" и активное использование БПЛА, что затрудняет перемещение сил и обеспечения.

"С логистикой на Лиманском направлении есть проблемы для обеих сторон. Там большой "серяк", значительно больше, чем кажется на карте. Из-за активного проникновения БПЛА любая логистическая операция - это отдельная сложность", - отметил Трегубов.

Он добавил, что российские военные пытаются одновременно обойти Лиман и зайти непосредственно в населенный пункт, используя различные тактики давления.

По оценке украинской стороны, врага особенно интересует выход с северного фланга в направлении Славянско-Краматорской агломерации, из-за чего этот отрезок фронта остается постоянно напряженным.

"Здесь уже все идет в ход, им это очень интересно, им очень интересен выход с северной стороны на Славянско-Краматорскую агломерацию, поэтому это направление у них постоянно напряженное, но, опять же, они там хорошо получают по зубам", - отметил Трегубов, что российские подразделения несут значительные потери и получают решительный отпор.

Напомним, Виктор Трегубов сообщал, что стали известны намерения российских войск на январь. Оккупанты намерены обойти Волчанск и продвинуться в направлении Лимана.

Также он заявлял, что оккупанты усилили давление в Купянском районе, однако их попытки проникнуть непосредственно в город завершаются провалом. Силы обороны полностью контролируют ситуацию и срывают инфильтрационные действия противника.

Командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко рассказал о ситуации в Покровске. Он отметил, что украинские силы накапливают подразделения для контрштурмовых действий. Однако погодные условия существенно усложняют боевые действия.

В то же время украинские подразделения сохраняют контроль над северной частью Покровска и сдерживают врага на подступах к Мирнограду.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныХарьковВойна в Украине