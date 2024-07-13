У РФ намагаються відтворити українські морські дрони по уламках після операцій, - ГУР

Після операцій Сил оборони України із залученням морських дронів російські загарбники збирають уламки та фрагменти цієї техніки з метою вивчення та відтворення.

Про це заявив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Андрій Юсов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір " Ми - Україна ".

Представник військової розвідки підтвердив, що відомі факти про такі дії з боку противника коли після кожної операції українських надводних безпілотних систем.

"Але можемо сьогодні констатувати, що ані промислове шпигунство, ані така діяльність, не дозволила агресору наблизитись до розвитку морських безпілотних систем, які має Україна", - наголосив Юсов.

За його словами, станом на зараз Україна в цьому питанні "значно випереджає агресора".

Морські дрони ГУР

Нагадаємо, згідно з нещодавнім дослідженням польського журналу "Political Science and Security Studies Journal", український дрон Magura V5 знищив найбільше кораблів РФ під час війни.

Раніше в Головному управлінні розвідки МОУ розповіли, що під час вибору цілі для дронів Magura розглядають будь-які об'єкти у радіусі 800 кілометрів.

Крім того, в ГУР підтвердили, що на цих морських дронах було встановлено ракети Р-73, які вже довели свою ефективність. Зокрема, вони позбавили росіян домінування у Чорному морі.

А от що стосується Азовського моря, то розвідники не виключають, що Magura можуть застосувати й в цій акваторії.

Детальніше про цей морський безпілотник читайте в матеріалі РБК-Україна.