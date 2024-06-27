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Чи застосовуватимуть дрони Magura в Азовському морі: відповідь ГУР

Азовське море, Четвер 27 червня 2024 09:15
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Чи застосовуватимуть дрони Magura в Азовському морі: відповідь ГУР Фото: дрони Magura в Азовському морі (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Використання дронів Magura в Азовському морі залежатиме від обстановки та умов, в яких доведеться працювати. Використання даних морських безпілотників включає в себе цілий комплекс заходів.

Про це заявив представник Головного управління розвідки МОУ Євген Єрін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на в ефір телемарафону.

Як зауважив Єрін, морський дрон Magura здатен працювати на будь-якій водній поверхні в радіусі 800 км.

"Це буде залежати від обстановки та умов, в яких доведеться працювати. Будь-яке застосування Magura це не лише саме бойове застосовування, це цілий комплекс заходів, необхідних для успішного виконання завдання", - сказав він.

Водночас представник ГУР наголосив, що від виконання кожної складової залежить те, де і як зможе спрацювати даний дрон.

Застосування дронів Magura

Нагадаємо, представник ГУР МОУ Андрій Юсов напередодні повідомляв про те, що під час атаки на російські катери "Тунець", 30 травня, було застосовано два дрони Magura. Один з них відпрацював по ворожій фортифікації.

Варто зауважити, що під час модифікацій однієї з моделей морських дронів даного типу було встановлено ракети Р-73.

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ГУР Азовское море Дрони
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