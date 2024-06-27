Чи застосовуватимуть дрони Magura в Азовському морі: відповідь ГУР

Використання дронів Magura в Азовському морі залежатиме від обстановки та умов, в яких доведеться працювати. Використання даних морських безпілотників включає в себе цілий комплекс заходів.

Про це заявив представник Головного управління розвідки МОУ Євген Єрін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на в ефір телемарафону.

Як зауважив Єрін, морський дрон Magura здатен працювати на будь-якій водній поверхні в радіусі 800 км. "Це буде залежати від обстановки та умов, в яких доведеться працювати. Будь-яке застосування Magura це не лише саме бойове застосовування, це цілий комплекс заходів, необхідних для успішного виконання завдання", - сказав він. Водночас представник ГУР наголосив, що від виконання кожної складової залежить те, де і як зможе спрацювати даний дрон.