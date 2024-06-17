ГУР про Magura: розглядаються будь-які військові цілі у радіусі 800 кілометрів

Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони, під час вибору цілі для надводного безпілотного човна Magura, розглядає будь-які ворожі об'єкти у радіусі 800 кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника ГУР Євгена Єріна в ефірі телемарафону.

"Кожен дрон несе загрозу окупантам. … Якихось натяків ми робити не будемо, але можу зазначити, що на дальності 800 км ми розглядаємо будь-які можливості і будь-які військові цілі ворога для ураження нашими дронами", - заявив Єрін.

Magura

Під час повномасштабної війни в Україні було створено морський дрон Magura V5. Ним Сили оборони атакують кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації. Як приклад, на початку травня було уражено швидкісний катер окупантів у Криму.

Також нещодавно до дня журналістки стартував великий збір на морські дрони ГУР.

Детальніше про Magura V5 - в матеріалі РБК-Україна.