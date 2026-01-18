РФ намагається створити "буферну зону" на Харківщині та Сумщині

За його словами, ключове завдання українських підрозділів - не допустити реалізації намірів ворога.

"Наше завдання зараз - не дати їм створити оцю "буферну зону", - наголосив Карп’як.

Атаки біля Миропілля

Речник повідомив, що напередодні малі піхотні групи армії РФ намагалися атакувати українські позиції в напрямку Миропілля Сумської області. Однак окупанти зазнали втрат і були змушені відступити.

Спроби прориву через газову трубу

Крім того, за словами Карп’яка, російські військові намагаються використовувати газову трубу для прихованого наближення до лінії бойового зіткнення. Проте ці спроби також завершуються невдачею.

За минулий тиждень лише за пів години противник втратив 18 військовослужбовців, які намагалися здійснити висадку через трубу. Точка виходу, за словами речника, перебуває під повним контролем українських захисників.