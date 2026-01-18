РФ намагається створити "буферну зону" на Харківщині та Сумщині

Росіяни посилюють тиск на українські позиції на Слобожанському напрямку та намагаються створити так звану "буферну зону" в Харківській і Сумській областях.
Про це розповів речник 8-го корпусу ДШВ Збройних сил Вадим Карп’як, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал "Ми - Україна".
За його словами, ключове завдання українських підрозділів - не допустити реалізації намірів ворога.
"Наше завдання зараз - не дати їм створити оцю "буферну зону", - наголосив Карп’як.
Речник повідомив, що напередодні малі піхотні групи армії РФ намагалися атакувати українські позиції в напрямку Миропілля Сумської області. Однак окупанти зазнали втрат і були змушені відступити.
Крім того, за словами Карп’яка, російські військові намагаються використовувати газову трубу для прихованого наближення до лінії бойового зіткнення. Проте ці спроби також завершуються невдачею.
За минулий тиждень лише за пів години противник втратив 18 військовослужбовців, які намагалися здійснити висадку через трубу. Точка виходу, за словами речника, перебуває під повним контролем українських захисників.
18 грудня російські війська перетнули державний кордон у районі села Грабовське на Сумщині та вивезли до РФ близько 50 місцевих жителів, які раніше відмовилися від евакуації вглиб України.
За даними ЗСУ, окупантам вдалося закріпитися в Грабовському - наразі там перебуває приблизно сотня російських військових, зокрема контрактники мотострілецької бригади. Спроби просунутися далі вглиб області та перевірити інші ділянки кордону для ворога виявилися безуспішними, після чого він зосередився на облаштуванні позицій у захопленому населеному пункті.
Як повідомив начальник Управління комунікацій угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов, російські підрозділи продовжують укріплюватися й дистанційно мінувати підступи до Грабовського, намагаючись унеможливити контратаки ЗСУ.
Водночас у Центрі комунікацій угруповання військ "Курськ" наголосили, що село Андріївка на Сумщині залишається під повним контролем Сил оборони України, а повідомлення про його нібито захоплення є неправдивими.