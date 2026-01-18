РФ пытается создать "буферную зону" на Харьковщине и Сумщине

Ситуация в Сумской области

18 декабря российские войска пересекли государственную границу в районе села Грабовское Сумской области и вывезли в РФ около 50 местных жителей, которые ранее отказались от эвакуации вглубь Украины.

По данным ВСУ, оккупантам удалось закрепиться в Грабовском - сейчас там находится около сотни российских военных, в том числе контрактники мотострелковой бригады. Попытки продвинуться дальше вглубь области и проверить другие участки границы для врага оказались безуспешными, после чего он сосредоточился на обустройстве позиций в захваченном населенном пункте.

Как сообщил начальник Управления коммуникаций группировки объединенных сил Виктор Трегубов, российские подразделения продолжают укрепляться и дистанционно минировать подступы к Грабовскому, пытаясь исключить контратаки ВСУ.

В то же время в Центре коммуникаций группировки войск "Курск" подчеркнули, что село Андреевка на Сумщине остается под полным контролем Сил обороны Украины, а сообщения о его якобы захвате являются ложными.