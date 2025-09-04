РФ намагається створити "буферну зону" на Харківщині, - ОСУВ "Північ"
На Південно-Слобожанському напрямку ворог намагається створити "буферну зону" в прикордонних районах Харківської області. Основною ціллю окупантів залишається Вовчанськ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника угрупування військ "Північ" Олега Сушинського в ефірі телемарафону.
За даними військового, на Південно-Слобожанському напрямку російські військові зосереджують зусилля для створення "буферної зони" в прикордонних районах Харківської області.
"Як і раніше, однієї з головних цілей ворога залишається Вовчанськ - там вони намагаються атакувати майже щодня", - пояснив Сушинський.
Він зазначив, що підрозділи Сил оборони України продовжують утримувати ділянку на північному березі Вовчої - зокрема, на території Агрегатного заводу.
"Ворог там намагається витіснити наші Сили оборони, однак особливого успіху не має", - розповів речник угрупування військ "Північ".
Нічна атака на Харківську область
Нагадаємо, цієї ночі у селищі Малинівка Чугуївського району дрони влучили у приватне подвір’я. Як наслідок, там загорівся житловий будинок та легкові автомобілі.
Внаслідок ударів також спалахнула територія цивільного підприємства та інфраструктурні об’єкти.
Зауважимо, що загалом протягом ночі Росія випустила по території України більше ста безпілотників з шести напрямків. Протиповітряною обороною було збито та подавлено 84 ворожих "Шахеди" та безпілотники-імітатори.
Варто зазначити, що російський обстріл залишив без світла 40 тисяч жителів Харківської області.
Крім того, за даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби Сили оборони України провели 180 бойових зіткнень із російськими загарбниками.
Найзапекліші бої точилися на Покровському та Лиманському напрямках. Детальніше про ситуацію по кожному з напрямків фронту, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.