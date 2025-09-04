РФ намагається створити "буферну зону" на Харківщині, - ОСУВ "Північ"

На Південно-Слобожанському напрямку ворог намагається створити "буферну зону" в прикордонних районах Харківської області. Основною ціллю окупантів залишається Вовчанськ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника угрупування військ "Північ" Олега Сушинського в ефірі телемарафону.

За даними військового, на Південно-Слобожанському напрямку російські військові зосереджують зусилля для створення "буферної зони" в прикордонних районах Харківської області.

"Як і раніше, однієї з головних цілей ворога залишається Вовчанськ - там вони намагаються атакувати майже щодня", - пояснив Сушинський.

Він зазначив, що підрозділи Сил оборони України продовжують утримувати ділянку на північному березі Вовчої - зокрема, на території Агрегатного заводу.

"Ворог там намагається витіснити наші Сили оборони, однак особливого успіху не має", - розповів речник угрупування військ "Північ".