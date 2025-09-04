Найзапекліші бої - на двох напрямках: Генштаб розповів про ситуацію на фронті
Протягом минулої доби Сили оборони України провели 180 бойових зіткнень із російськими загарбниками. Найзапекліші бої точилися на Покровському та Лиманському напрямках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Атаки ворога
За добу противник завдав 4 ракетних та 63 авіаційних удари. Для цього було застосовано 28 ракет і скинуто 118 керованих авіабомб.
Крім того, російські війська здійснили 5 088 обстрілів, у тому числі 25 із реактивних систем залпового вогню, та залучили 6 104 дрони-камікадзе.
Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Білогір’я та Веселянка Запорізької області, а також Ольгівка на Херсонщині.
Відповідь Сил оборони
Українська авіація, ракетні війська та артилерія завдали ударів по п’яти районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки ворога, а також знищили три артилерійські засоби противника.
Ситуація по напрямках
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили п’ять атак росіян. Минулої доби противник завдав 8 авіаційних ударів, загалом скинув 24 керовані авіаційні бомби та здійснив 252 артилерійських обстріли, зокрема три - із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 11 атак противника в районі населеного пункту Вовчанськ та в бік Кутьківки.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районі населеного пункту Загризове та в бік Куп’янська, Петропавлівки.
На Лиманському напрямку ворог атакував 41 раз, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Рідкодуб, Карпівка, Колодязі, Торське, Серебрянка та в напрямку Нового Миру, Шандриголового, Дробишевого, Ямполя, Дронівки, Сіверська.
На Сіверському напрямку Сили оборони відбили вісім атак противника поблизу Григорівки та в бік Серебрянки, Виїмки.
На Краматорському напрямку вчора відбулося сім бойових зіткнень. Загарбник намагався просуватись в бік населених пунктів Пазено та Ступочки.
На Торецькому напрямку ворог здійснив 10 атак в районах населених пунктів Диліївка, Щербинівка, Катеринівка та в бік Плещіївки і Полтавки.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 55 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Заповідне, Затишок, Федорівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Горіхове та в напрямку населених пунктів Новий Донбас, Родинське, Мирноград, Промінь, Сухий Яр, Покровськ, Звірове, Молодецьке, Філія.
На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 18 атак у районах населених пунктів Ялта, Зелений Гай, Толстой, Воскресенка, Комишуваха та в напрямку Іванівки, Новомихайлівки.
На Гуляйпільському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.
На Оріхівському напрямку ворог здійснив дві спроби прорвати оборону наших захисників в напрямку населених пунктів Новоданилівка та Плавні.
На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили ворожу атаку в напрямку населеного пункту Антонівка.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Втрати РФ у війні
Протягом російська армія зазнала втрат у 840 військових.
Сили оборони України також знищили 4 бойові броньовані машини, 43 артилерійські системи, 2 реактивні системи залпового вогню та 2 засоби ППО.
Крім того, було ліквідовано 261 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 22 ракети та 92 одиниці автомобільної техніки противника.