РФ пытается создать "буферную зону" на Харьковщине, - ОСГВ "Север"

На Южно-Слобожанском направлении враг пытается создать "буферную зону" в приграничных районах Харьковской области. Основной целью оккупантов остается Волчанск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера группировки войск "Север" Олега Сушинского в эфире телемарафона.

По данным военного, на Южно-Слобожанском направлении российские военные сосредотачивают усилия для создания "буферной зоны" в приграничных районах Харьковской области.

"Как и раньше, одной из главных целей врага остается Волчанск - там они пытаются атаковать почти ежедневно", - пояснил Сушинский.

Он отметил, что подразделения Сил обороны Украины продолжают удерживать участок на северном берегу Волчьей - в частности, на территории Агрегатного завода.

"Враг там пытается вытеснить наши Силы обороны, однако особого успеха не имеет", - рассказал представитель группировки войск "Север".