РФ пытается создать "буферную зону" на Харьковщине, - ОСГВ "Север"
На Южно-Слобожанском направлении враг пытается создать "буферную зону" в приграничных районах Харьковской области. Основной целью оккупантов остается Волчанск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера группировки войск "Север" Олега Сушинского в эфире телемарафона.
По данным военного, на Южно-Слобожанском направлении российские военные сосредотачивают усилия для создания "буферной зоны" в приграничных районах Харьковской области.
"Как и раньше, одной из главных целей врага остается Волчанск - там они пытаются атаковать почти ежедневно", - пояснил Сушинский.
Он отметил, что подразделения Сил обороны Украины продолжают удерживать участок на северном берегу Волчьей - в частности, на территории Агрегатного завода.
"Враг там пытается вытеснить наши Силы обороны, однако особого успеха не имеет", - рассказал представитель группировки войск "Север".
Ночная атака на Харьковскую область
Напомним, этой ночью в поселке Малиновка Чугуевского района дроны попали в частный двор. Как следствие, там загорелся жилой дом и легковые автомобили.
В результате ударов также вспыхнула территория гражданского предприятия и инфраструктурные объекты.
Заметим, что в целом в течение ночи Россия выпустила по территории Украины более ста беспилотников с шести направлений. Противовоздушной обороной было сбито и подавлено 84 вражеских "Шахеды" и беспилотники-имитаторы.
Стоит отметить, что российский обстрел оставил без света 40 тысяч жителей Харьковской области.
Кроме того, по данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки Силы обороны Украины провели 180 боевых столкновений с российскими захватчиками.
Самые ожесточенные бои шли на Покровском и Лиманском направлениях. Подробнее о ситуации по каждому из направлений фронта, можно узнать в материале РБК-Украина.