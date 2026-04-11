РФ пытается переломить ход войны: Сырский назвал цели ВСУ

Россияне несмотря на большие потери пытаются переломить ход боевых действий. Украинские защитники наносят врагу максимальные потери и истощают врага.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook .

"Во время очередной рабочей поездки в Южную операционную зону провел встречу с командным составом органов военного управления, воинских частей и подразделений, привлеченных к выполнению боевых задач по отпору вооруженной агрессии РФ", - заявил Сырский.

По его словам, во время встреч главное внимание уделили слаженности и улучшению взаимодействия в полосах ответственности, и скоординировали дальнейшие действия для ведения эффективной активной обороны.

Он также подчеркнул, что российские оккупационные войска усиливают свою группировку и не оставляют попыток переломить ход боевых действий в свою пользу. Силы обороны Украины стойко удерживают определенные рубежи.

"Наши цели неизменны - наносить противнику максимальные потери с целью его истощения, освобождения украинских территорий, сохранения жизней наших воинов", - добавил главнокомандующий ВСУ.