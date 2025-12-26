ua en ru
Пт, 26 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

РФ намагається компенсувати провал у районі Куп'янська новим тиском, - Трегубов

Харківська область, П'ятниця 26 грудня 2025 16:34
UA EN RU
РФ намагається компенсувати провал у районі Куп'янська новим тиском, - Трегубов Ілюстративне фото: солдати РФ намагаються тиснути під Куп'янськом (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти намагаються тиснути на українських захисників у районі Куп'янська. Ворог хоче компенсувати свою провальну атаку на місто.

Про це заявив спікер Угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Є тиск на Куп'янському напрямку, є спроби якось відновити і компенсувати ту ситуацію, в яку вони самі себе загнали поблизу Куп'янська", - зазначив Трегубов.

Він уточнив, що росіяни намагаються тиснути на лівому березі річки Оскіл. Ворог проводить перегрупування. При цьому українські воїни продовжують зачистку окупантів у Куп'янську.

"Щодо Куп'янська, вони з самого початку не забезпечили основу для цієї операції, вони надто сильно бігли вперед, вони надто сильно хотіли її провести "для дати", - звернув увагу речник угруповання Об'єднаних сил.

Успіхи українських воїнів у районі Куп'янська

Нагадаємо, ще минулого тижня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про те, що українські захисники відкинули окупантів від Куп'янська. При цьому воїни ЗСУ взяли під контроль близько 90% міста.

22 грудня речник угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов розповів, що в місті залишається понад 100 російських окупантів. Він зазначив, що такий висновок можна зробити виходячи з кількості активних рацій ворога.

Уже 25 грудня Трегубов зазначив, що ворожі солдати відрізані від логістики. На той момент було відомо, що в місті - близько 50 окупантів. Вони здаються в полон українським захисникам.

До слова, ще минулого тижня російський диктатор Володимир Путін називав "фейком" відео президента України Володимира Зеленського з Куп'янська. Він продовжує стверджувати, що місто "захоплене Росією".

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Куп'янськ Харків Війна в Україні
Новини
Неділя, Флорида. Зеленський назвав теми зустрічі з Трампом, території у списку
Неділя, Флорида. Зеленський назвав теми зустрічі з Трампом, території у списку
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну