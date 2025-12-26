РФ намагається компенсувати провал у районі Куп'янська новим тиском, - Трегубов
Російські окупанти намагаються тиснути на українських захисників у районі Куп'янська. Ворог хоче компенсувати свою провальну атаку на місто.
Про це заявив спікер Угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
"Є тиск на Куп'янському напрямку, є спроби якось відновити і компенсувати ту ситуацію, в яку вони самі себе загнали поблизу Куп'янська", - зазначив Трегубов.
Він уточнив, що росіяни намагаються тиснути на лівому березі річки Оскіл. Ворог проводить перегрупування. При цьому українські воїни продовжують зачистку окупантів у Куп'янську.
"Щодо Куп'янська, вони з самого початку не забезпечили основу для цієї операції, вони надто сильно бігли вперед, вони надто сильно хотіли її провести "для дати", - звернув увагу речник угруповання Об'єднаних сил.
Успіхи українських воїнів у районі Куп'янська
Нагадаємо, ще минулого тижня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про те, що українські захисники відкинули окупантів від Куп'янська. При цьому воїни ЗСУ взяли під контроль близько 90% міста.
22 грудня речник угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов розповів, що в місті залишається понад 100 російських окупантів. Він зазначив, що такий висновок можна зробити виходячи з кількості активних рацій ворога.
Уже 25 грудня Трегубов зазначив, що ворожі солдати відрізані від логістики. На той момент було відомо, що в місті - близько 50 окупантів. Вони здаються в полон українським захисникам.
До слова, ще минулого тижня російський диктатор Володимир Путін називав "фейком" відео президента України Володимира Зеленського з Куп'янська. Він продовжує стверджувати, що місто "захоплене Росією".