РФ пытается компенсировать провал в районе Купянска новым давлением, - Трегубов
Российские оккупанты пытаются давить на украинских защитников в районе Купянска. Враг хочет компенсировать свою провальную атаку на город.
Об этом заявил спикер Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
"Есть давление на Купянском направлении, есть попытки как-то восстановить и компенсировать ту ситуацию, в которую они сами себя загнали вблизи Купянска", - отметил Трегубов.
Он уточнил, что россияне пытаются давить на левом берегу реки Оскол. Враг проводит перегруппировку. При этом украинские воины продолжают зачистку оккупантов в Купянске.
"Относительно Купянска, они изначально не обеспечили основу для этой операции, они слишком сильно бежали вперед, они слишком сильно хотели ее провести "для даты", - обратил внимание спикер Группировки Объединенных сил.
Успехи украинских воинов в районе Купянска
Напомним, еще на прошлой неделе главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о том, что украинские защитники отбросили оккупантов от Купянска. При этом воины ВСУ взяли под контроль около 90% города.
22 декабря спикер Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов рассказал, что в городе остается более 100 российских оккупантов. Он отметил, что такой вывод можно сделать исходя из количества активных раций врага.
Уже 25 декабря Трегубов отметил, что вражеские солдаты отрезаны от логистики. На тот момент было известно, что в городе - около 50 оккупантов. Они сдаются в плен украинским защитникам.
К слову, еще на прошлой неделе российский диктатор Владимир Путин называл "фейком" видео президента Украины Владимира Зеленского из Купянска. Он продолжает утверждать, что город "захвачен Россией".