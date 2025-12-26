РФ пытается компенсировать провал в районе Купянска новым давлением, - Трегубов

Российские оккупанты пытаются давить на украинских защитников в районе Купянска. Враг хочет компенсировать свою провальную атаку на город.

Об этом заявил спикер Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона .

"Есть давление на Купянском направлении, есть попытки как-то восстановить и компенсировать ту ситуацию, в которую они сами себя загнали вблизи Купянска", - отметил Трегубов.

Он уточнил, что россияне пытаются давить на левом берегу реки Оскол. Враг проводит перегруппировку. При этом украинские воины продолжают зачистку оккупантов в Купянске.

"Относительно Купянска, они изначально не обеспечили основу для этой операции, они слишком сильно бежали вперед, они слишком сильно хотели ее провести "для даты", - обратил внимание спикер Группировки Объединенных сил.