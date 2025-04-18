РФ може зосередити наступ на півдні? Експерт розкрив важливі фактори

За його словами, ситуація на Донбасі вже відома: російські війська зайшли на територію, але українські сили тримають оборону, не маючи суттєвих успіхів, незважаючи на шалений тиск, який триває вже понад пів року.

"Південь України - у них (росіян - ред. ) будуть величезні проблеми з логістикою. Бо їм треба привозити величезну кількість снарядів, палива, а це треба робити або через Крим, або вздовж моря під обстрілами українських військ", - зазначив експерт.

Він також підкреслив, що Сумська та Харківська області мають коротше "логістичне плече", оскільки залізнична мережа та арсенали знаходяться поруч із російською територією, що робить ці напрямки більш логічними для наступу, аніж південь або Донбас.

"Президент України саме про це і каже, що Сумська і Харківська область будуть потенційно напрямками основного наступу росіян", - додав він.

Загроза наступу росіян

Нещодавно стало відомо, що українські військові готуються до того, що Росія може наприкінці весни - на початку літа посилити наступальні дії на більшості напрямків фронту.

За даними джерел РБК-Україна, українське командування припускає, що Росія може почати наступальні дії у прикордонні Сумщини та Харківщини. Цікаво і те, що за словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, Росія вже почала новий наступ на Харківську та Сумську області.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни оцінили можливості російської армії для наступу на Суми.