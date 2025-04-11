ЗСУ перекидають додаткові сили на Сумський напрямок: де ще очікують наступ РФ

Українські військові готуються до того, що Росія може наприкінці весни - на початку літа посилити наступальні дії на більшості напрямків фронту.

Про це повідомили РБК-Україна з посиланням на джерела у військово-політичних колах.

За словами джерел, українське командування припускає, що Росія може почати наступальні дії у прикордонні Сумщини та Харківщини. Також в Силах оборони не виключають спробу ворога наступати в бік Чернігівщини, хоча вважають цей варіант малоймовірним через "несприятливі географічні умови там".

Наразі, за словами джерел, росіяни уже кілька тижнів наступають на Сумщині, щоби витіснити наші підрозділи з Курської області і одночасно створити так звану буферну зону. Їхня найближча ціль - захід у Локню Сумської області.

"Проте наші підрозділи намагаються стримувати росіян і направляють туди посилення", - каже інше джерело.

При цьому ймовірність оточення противником Сум співрозмовники видання вважають низькою, з огляду на те, що наші підрозділи "готуються до різних варіантів дій росіян".

Крім того, за словами джерел видання, українські військові вважають, що, окрім нині активних напрямків, окупанти також можуть активізуватись а районі Сіверська Донецької області, а також на Півдні.

Йдеться про Запорізьку область, де наразі агресор веде "обмежені" наступальні дії тактичного рівня, острова на Дніпрі в Херсонській області, а також спробу заходу на територію Дніпропетровської області у разі подальших просувань у Донецькій області.

Росія готує новий наступ

Нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія почала новий наступ на Харківську та Сумську області. Він розповів, що вже деякий час Україна фіксує збільшення майже вдвічі кількості наступальних дій з боку Росії.

За словами Сирського, Росія хоче створити буферну зону на території Харківської, Сумської, Чернігівської областей.

Це викликало масштабний резонанс у ЗМІ.

Зокрема, у Генштабі розповіли, що дійсно помічено певну активізацію росіян на декількох ключових напрямках фронту. Однак у Генштабі вважають, що це частина тих наступальних дій, які росіяни почали ще у травні 2024 року. Про принципові зміни на фронті не йдеться.

Також варто зауважити, що в Інституті вивчення війни оцінили можливості російської армії для наступу на Суми.