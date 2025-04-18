РФ может сосредоточить наступление на юге? Эксперт раскрыл важные факторы

По его словам, ситуация на Донбассе уже известна: российские войска зашли на территорию, но украинские силы держат оборону, не имея существенных успехов, несмотря на безумное давление, которое продолжается уже более полугода.

"Юг Украины - у них (россиян - ред.) будут огромные проблемы с логистикой. Потому что им надо привозить огромное количество снарядов, топлива, а это надо делать или через Крым, или вдоль моря под обстрелами украинских войск", - отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что Сумская и Харьковская области имеют более короткое "логистическое плечо", поскольку железнодорожная сеть и арсеналы находятся рядом с российской территорией, что делает эти направления более логичными для наступления, чем юг или Донбасс.

"Президент Украины именно об этом и говорит, что Сумская и Харьковская область будут потенциально направлениями основного наступления россиян", - добавил он.

Угроза наступления россиян

Недавно стало известно, что украинские военные готовятся к тому, что Россия может в конце весны - начале лета усилить наступательные действия на большинстве направлений фронта.

По данным источников РБК-Украина, украинское командование предполагает, что Россия может начать наступательные действия в приграничье Сумщины и Харьковщины. Интересно и то, что по словам главнокомандующего ВСУ Александра Сирского, Россия уже начала новое наступление на Харьковскую и Сумскую области.

Напомним, в Институте изучения войны оценили возможности российской армии для наступления на Сумы.