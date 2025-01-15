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РФ може завдати ще одного удару до 20 січня, але вже більш масованого, - експерт

Середа 15 січня 2025 16:00
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РФ може завдати ще одного удару до 20 січня, але вже більш масованого, - експерт Ілюстративне фото: Ту-22М3 (росЗМІ)
Автор: Наталія Кава, Дмитро Олійник

Російська армія може завдати ще одного масштабного удару по інфраструктурі України до 20 січня. Він буде більш ретельний, ніж попередній.

Про це заявив експерт з авіації Валерій Романенко в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна.

"На мій погляд, до 20 січня, такої критичної дати, а може 21 січня, росіяни ще спробують зробити масований удар. Не хочу бути правим, хочу помилитися в цьому. Але, на мій погляд, вони зараз готують більш ретельний удар і більш масований. Але ще розкажу - дуже хочу помилитися. Я взагалі не люблю "вангувати", - заявив Романенко.

Він зауважив, що російська армія звикла максимально використовувати свої можливості для терору населення, адже це удари не по військових об'єктах. Це удари по інфраструктурних об'єктах і газові системі, не газотранспортній, а власне інфраструктурних підприємствах.

"Якщо подивитися на звички росіян, то вони спробують нанести щось для того, щоб якщо відбудуться якісь перемовини між новим лідером США і кримінальником Путіним, щоб в останнього були якісь аргументи. Перед їх зустріччю або телефонною розмовою", - сказав експерт.

На питання про те, чи можуть росіяни за п'ять днів підготувати новий потужний удар по Україні Романенко відповів: "Я думаю, що вони готувалися і раніше, а зараз був такий просто експромт через масовані удари наших безпілотників по російських військових об'єктах і об'єктах паливно-енергетичного комплексу РФ".

Атака РФ по Україні 15 січня

Сьогодні вранці середи Російська Федерація завдала чергового удару по енергетичній та газовій інфраструктурі України.

По регіонах України було завдано масштабного удару. Також у низці областей було запроваджено екстрені відключення світла. Наразі відомо, що у Львівській області ворог атакував два об'єкти критичної інфраструктури.

Детально про наслідки обстрілу України - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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