РФ может нанести еще один удар до 20 января, но уже более массированный, - эксперт

Российская армия может нанести еще один масштабный удар по инфраструктуре Украины до 20 января. Он будет более тщательный, чем предыдущий.

"На мой взгляд, до 20 января, такой критической даты, а может 21 января, россияне еще попытаются сделать массированный удар. Не хочу быть правым, хочу ошибиться в этом. Но, на мой взгляд, они сейчас готовят более тщательный удар и более массированный. Но еще расскажу - очень хочу ошибиться. Я вообще не люблю "ванговать", - заявил Романенко.

Он отметил, что российская армия привыкла максимально использовать свои возможности для террора населения, ведь это удары не по военным объектам. Это удары по инфраструктурным объектам и газовой системе, не газотранспортной, а собственно инфраструктурных предприятиях.

"Если посмотреть на привычки россиян, то они попытаются нанести что-то для того, чтобы если состоятся какие-то переговоры между новым лидером США и уголовником Путиным, чтобы у последнего были какие-то аргументы. Перед их встречей или телефонным разговором", - сказал эксперт.

На вопрос о том, могут ли россияне за пять дней подготовить новый мощный удар по Украине Романенко ответил: "Я думаю, что они готовились и раньше, а сейчас был такой просто экспромт из-за массированных ударов наших беспилотников по российским военным объектам и объектам топливно-энергетического комплекса РФ".

Атака РФ по Украине 15 января

Сегодня утром среды Российская Федерация нанесла очередной удар по энергетической и газовой инфраструктуре Украины.

По регионам Украины был нанесен масштабный удар. Также в ряде областей были введены экстренные отключения света. Известно, что во Львовской области враг атаковал два объекта критической инфраструктуры.