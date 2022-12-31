ua ru
Сб, 31 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

РФ могла захопити Україну за 2 тижні, але завадили серйозні прорахунки, - розвідка Данії

Новость на русском →
Київ, Субота 31 грудня 2022 16:00
РФ могла захопити Україну за 2 тижні, але завадили серйозні прорахунки, - розвідка Данії Фото: РФ могла захопити Україну за 2 тижні, але завадили серйозні прорахунки (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У службі військової розвідки Данії були впевнені, що російській армії вдасться виграти у війні проти України протягом двох тижнів, але прорахунки президента РФ Володимира Путіна призвели до провалу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Berlingske.

Розвідка Данії повністю усвідомлювала серйозні проблеми в російській армії з корупцією, безгосподарністю і повільним матеріально-технічним забезпеченням. Водночас ці проблеми бачили у Москві, тож могли виправити їх.

На сьогоднішній день ключовим фактором провалу російської армії в Україні було ухвалення невдалих рішень Путіним. По-перше, ідеологічні переконання змусили його повірити в те, що росіян в Україні зустрічатимуть із квітами.

По-друге, рішення про вторгнення в Україну планувалося у вузькому оточенні Путіна і лише в останній момент було спущено військовим, які через це не знали, що робити. Зрештою, навіть рішення президента РФ назвати вторгнення "спеціальною військовою операцією" призвело до того, що Росія покладалася не на призовників, а контрактників - і тому недорахувалася 30 тисяч особового складу.

За словами представників розвідки, на початку повномасштабного вторгнення Росія була близькою до успіху: десантні війська змогли захопити аеропорт у Гостомелі та чекали на підкріплення. Але літаки зі свіжим десантом просто не змогли туди дістатися, оскільки росіяни не змогли подолати протиповітряну українську оборону.

За оцінками військової розвідки Данії, армія Росії в результаті настільки виснажена, що на її відновлення підуть роки - і навіть тоді солдати будуть ще гірше екіпіровані, ніж раніше, і будуть змушені використовувати стару бронетехніку.

З цієї причини у Данії не вірять, що новий наступ Росії на Київ відбудеться, як про це попереджала українська сторона, у лютому: за такий короткий час просто неможливо підготувати мобілізовані російські війська до такого типу. І навпаки: Україна має добрі шанси відвоювати більшу частину окупованих територій, скільки саме – частково залежить від того, скільки зброї буде надано Україні.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав ОБСЄ підтримати створення спецтрибуналу для Росії. Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк запропонував провести спецтрибунал у Ялті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України Війська РФ Дания
NEWS
Удари ЗСУ в Луганській області та зниження темпів ворожих штурмів під Бахмутом: карти боїв
Удари ЗСУ в Луганській області та зниження темпів ворожих штурмів під Бахмутом: карти боїв
DAILY
Дмитро Кулеба: Росію треба запхати в її кордони та закрити на замок
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дмитро Кулеба: Росію треба запхати в її кордони та закрити на замок