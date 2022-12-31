РФ могла захопити Україну за 2 тижні, але завадили серйозні прорахунки, - розвідка Данії

У службі військової розвідки Данії були впевнені, що російській армії вдасться виграти у війні проти України протягом двох тижнів, але прорахунки президента РФ Володимира Путіна призвели до провалу.

Розвідка Данії повністю усвідомлювала серйозні проблеми в російській армії з корупцією, безгосподарністю і повільним матеріально-технічним забезпеченням. Водночас ці проблеми бачили у Москві, тож могли виправити їх.

На сьогоднішній день ключовим фактором провалу російської армії в Україні було ухвалення невдалих рішень Путіним. По-перше, ідеологічні переконання змусили його повірити в те, що росіян в Україні зустрічатимуть із квітами.

По-друге, рішення про вторгнення в Україну планувалося у вузькому оточенні Путіна і лише в останній момент було спущено військовим, які через це не знали, що робити. Зрештою, навіть рішення президента РФ назвати вторгнення "спеціальною військовою операцією" призвело до того, що Росія покладалася не на призовників, а контрактників - і тому недорахувалася 30 тисяч особового складу.

За словами представників розвідки, на початку повномасштабного вторгнення Росія була близькою до успіху: десантні війська змогли захопити аеропорт у Гостомелі та чекали на підкріплення. Але літаки зі свіжим десантом просто не змогли туди дістатися, оскільки росіяни не змогли подолати протиповітряну українську оборону.

За оцінками військової розвідки Данії, армія Росії в результаті настільки виснажена, що на її відновлення підуть роки - і навіть тоді солдати будуть ще гірше екіпіровані, ніж раніше, і будуть змушені використовувати стару бронетехніку.

З цієї причини у Данії не вірять, що новий наступ Росії на Київ відбудеться, як про це попереджала українська сторона, у лютому: за такий короткий час просто неможливо підготувати мобілізовані російські війська до такого типу. І навпаки: Україна має добрі шанси відвоювати більшу частину окупованих територій, скільки саме – частково залежить від того, скільки зброї буде надано Україні.