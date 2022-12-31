РФ могла захватить Украину за 2 недели, но помешали серьезные просчеты, - разведка Дании

В службе военной разведки Дании были уверены, что российской армии удастся выиграть в войне против Украины в течение двух недель, но просчеты со стороны президента РФ Владимира Путина привели к провалу.

Разведка Дании полностью отдавала себе отчет в серьезных проблемах в российской армии с коррупцией, бесхозяйственностью и медленным материально-техническим обеспечением. В то же время эти проблемы видели в Москве, поэтому могли исправить их.

На сегодняшний день, ключевым фактором провала российской армии в Украине было принятие неудачных решений Путиным. Во-первых, идеологические убеждения заставили его поверить в то, что россиян в Украине будут встречать с цветами.

Во-вторых, решение о вторжении в Украину планировалось в узком окружении Путина и только в последний момент было спущено военным, которые из-за этого не знали, что им делать. В конце концов даже решение президента РФ назвать вторжение "специальной военной операцией" привело к тому, что Россия полагалась не на призывников, а контрактников - и поэтому недосчиталась 30 тысяч личного состава.

По словам представителей разведки, в начале полномасштабного вторжения Россия была близка к успеху: десантные войска смогли захватить аэропорт в Гостомеле и ждали подкрепления. Но самолеты со свежим десантом просто не смогли туда добраться, поскольку россияне не смогли одолеть украинскую противовоздушную оборону.

По оценкам военной разведки Дании, армия России в результате настолько измотана, что на ее восстановление уйдут годы – и даже тогда солдаты будут еще хуже экипированы, чем раньше, и будут вынуждены использовать старую бронетехнику.

По этой причине в Дании не верят, что новое наступление России на Киев состоится, как об этом предупреждала украинская сторона, в феврале: за столь короткое время просто невозможно подготовить мобилизованные российские войска к наступлению такого типа. И наоборот: у Украины есть хорошие шансы отвоевать большую часть оккупированных территорий, сколько именно – частично зависит от того, сколько оружия будет предоставлено Украине.