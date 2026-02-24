РФ масовано вдарила дронами по "Нафтогазу" на Харківщині: об’єкт зупинили

Російські війська протягом доби 24 лютого знову атакували газовидобувну інфраструктуру "Нафтогазу". Під удар потрапив об’єкт у Харківській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького.
За словами Корецького, цього разу російські війська застосували безпілотники. Атака тривала протягом дня.
"Росія вчергове атакує газовидобувну інфраструктуру Групи Нафтогаз. Цього разу удари завдано по об’єкту на Харківщині із застосуванням дронів", - зазначив він.
Унаслідок удару зафіксовано пошкодження інфраструктури. Роботу об’єкта довелося зупинити.
Після завершення повітряної тривоги фахівці компанії разом із підрозділами ДСНС розпочнуть ліквідацію наслідків обстрілу.
Останнім часом російські війська регулярно завдають ударів по об’єктах групи «Нафтогаз» у різних регіонах України. Від початку року вже зафіксовано близько двох десятків атак на підприємства компанії.
Зокрема, у ніч на 8 лютого безпілотники атакували об’єкти на Полтавщині - через прямі влучання та падіння уламків виникли пожежі, частину обладнання було зруйновано.
Вже 9 лютого російські сили знову завдали ударів по виробничих потужностях "Нафтогазу" в інших областях. В обох випадках обійшлося без постраждалих, а пожежі вдалося швидко ліквідувати.
Раніше, 27 січня, під удар потрапив об’єкт критичної інфраструктури на Львівщині, де також спалахнула масштабна пожежа.