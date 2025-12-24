ua en ru
Війна в Україні

РФ не лише відкинула пропозицію перемир'я у Святвечір, а й завдала удару, - Зеленський

Україна, Середа 24 грудня 2025 18:10
Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Україна вдячна Папі Римському за пропозицію встановити під час свята 24-годинне перемир'я. Проте російські окупанти не просто відхилили цю пропозицію, а натомість влаштували черговий повітряний теракт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення президента України Володимира Зеленського.

"Цінуємо постійну увагу Папи Римського Лева XIV до всіх дипломатичних зусиль задля припинення війни Росії проти України, і поділяємо розчарування Його Святості з приводу відмови Росії прийняти нещодавню пропозицію про різдвяне перемир’я", - зазначив президент.

Зеленський нагадав, що вже четверте Різдво України зустрічає в умовах повномасштабної війни, російських терактів, відключень світла через атаки окупантів та бойових дій на фронті.

"Росія не тільки відкинула пропозицію припинити вбивства хоча б у цей святий день; вона завдала масованого ракетного й дронового удару по українській енергосистемі, що спричинило відключення світла, та продовжує штурми на фронті", - заявив президент.

Він закликав всіх відповідальних лідерів підтримати мир, як це робить Понтифік.

"Ми вдячні за кожен такий вияв солідарності. Бажаю мирних свят кожній родині в усьому світі. Щасливого Святвечора всім, хто святкує сьогодні. Нехай мир буде відновлений у кожній миролюбній країні та кожній громаді, яка відзначає це свято в часи війни", - резюмував президент.

"Різдвяне перемир'я" та новий масований теракт росіян

Нагадаємо, що Папа Римський Лев XIV повідомив, що вкрай засмучений тим фактом, що Росія відмовилася від припинення вогню в Україні на Різдво та знову закликав до "24 годин миру".

До цього канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав Росію оголосити різдвяне перемир'я з Україною. Зеленський підтримав цю ідею, зазначивши, що багато в цьому питанні залежить від політичної волі Росії.

Проте в Кремлі вчергове продемонстрували свою сутність терористів та цинічно відкинули ідею різдвяного перемир'я. При цьому окупанти прикрилися заявами про те, що нібито "хочуть миру".

А 23 грудня окупанти влаштували черговий масований ракетно-дроновий теракт та атакували енергетичну інфраструктуру України. Через обстріл три області були майже повністю знеструмлені, ворог пошкодив енергетичні об'єкти в кількох інших регіонах. Через теракт РФ знову посилили графіки відключень електроенергії.

