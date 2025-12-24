РФ не только отвергла предложение перемирия в Сочельник, но и нанесла удар, - Зеленский

Украина благодарна Папе Римскому за предложение установить во время праздника 24-часовое перемирие. Однако российские оккупанты не просто отклонили это предложение, а взамен устроили очередной воздушный теракт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Украины Владимира Зеленского.

"Ценим постоянное внимание Папы Римского Льва XIV ко всем дипломатическим усилиям для прекращения войны России против Украины, и разделяем разочарование Его Святейшества по поводу отказа России принять недавнее предложение о рождественском перемирии", - отметил президент.

Зеленский напомнил, что уже четвертое Рождество Украина встречает в условиях полномасштабной войны, российских терактов, отключений света из-за атак оккупантов и боевых действий на фронте.

Российский режим отклонил предложение прекратить убийства в святой день и продолжил свой терроризм против гражданского населения. Нельзя позволить российским оккупантам нормализовать то, что они делают - жестокость, террор и агрессию против украинцев.

"Призываю всех ответственных лидеров поддержать мир, как это делает Понтифик. Мы благодарны за каждое такое проявление солидарности. Желаю мирных праздников каждой семье во всем мире. Счастливого Сочельника всем, кто празднует сегодня. Пусть мир будет восстановлен в каждой миролюбивой стране и каждой общине, которая отмечает этот праздник во времена войны", - резюмировал президент.