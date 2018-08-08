РФ и Китай не являются "друзьями" США, - глава американского Стратегического командования

Генерал ВВС заявил, что РФ и Китай стремительно создают гиперзвуковое оружие, а у США пока нет от него защиты

Глава Стратегического командования Соединенных Штатов Джон Хайтен заявил, что Россия и Китай не являются "друзьями" США. Об этом сообщает издание "Голос Америки".

В частности, Хайтен отметил необходимость активизировать усилия по созданию американского гиперзвукового оружия, ведь, по его словам, Москва и Пекин стремительно создают гиперзвуковое оружие, а у США пока нет от него защиты.

"Нельзя назвать их нашими друзьями, если они создают оружие, которое может уничтожить Соединенные Штаты Америки, и поэтому нам нужно наращивать свой потенциал, чтобы иметь возможность для реагирования", - отметил Хайтен, выступая на Симпозиуме по ракетно-космической обороне в Хантсвилле (штат Алабама).

Он подчеркнул, что Пентагон реализует около десяти программ, связанных с защитой от нового вида оружия. Хайтен также отметил, что ему хотелось бы приступить к работе над гиперзвуковым оружием пять или десять лет назад.

"Тогда нам не пришлось бы волноваться. Но мы этого не сделали, поэтому нам нужно активизироваться сейчас, чем мы и занимаемся", - заявил глава Стратегического командования США.

Добавим, что Хайтен ранее называл Россию "самой значительной угрозой" для США. Он также подчеркнул, что возможности США по сдерживанию "по-прежнему не вызывают сомнений, являются непревзойденными".

"Путин говорил о таких возможностях, как гиперзвуковое оружие, ядерные торпеды, ядерные крылатые ракеты и тому подобное. Но знаете что? Он пока еще не может понять, где находятся подводные лодки, не может вывести из строя 400 ракетных пусковых площадок по всей стране (США), поэтому наши возможности по сдерживанию по-прежнему не вызывают сомнений, являются непревзойденными, и мы способны доминировать и реагировать на любую угрозу", - заявил Хайтен и добавил, что США являются "доминирующей военной державой на планете в каждом пространстве ведения боевых действий".

Напомним, как писало РБК-Украина, командующий военно-морскими операциями США адмирал Джон Ричардсон заявил, что российские подводные лодки усилили присутствие в северной части Атлантического океана до максимального уровня активности за 25 лет.

Отметим, что министр обороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис выступает за постоянные контакты России и США на высшем уровне для решения разногласий между двумя странами.