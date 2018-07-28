Глава Пентагона выступил за постоянные контакты РФ и США на высшем уровне
Мэттис рассматривает возможность встречи с главой Минобороны РФ Шойгу
Министр обороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис выступает за постоянные контакты России и США на высшем уровне для решения разногласий между двумя странами. Об этом сказано в сообщении на сайте Пентагона.
Мэттис подчеркнул, что он всегда был сторонником идеи переговоров, даже когда страны "направляли друг на друга ядерные ракеты".
"Основываясь на моей давней позиции по защите Америки, я всегда был за и на самом деле способствовал идее переговоров, даже когда (США и Россия, - ред.) направляли друг на друга ядерные ракеты", - отметил министр.
По его словам, "даже в худшие дни холодной войны" главы двух стран обсуждали насущные вопросы.
Кроме того, Мэттис подтвердил возможность встречи с министром обороны Сергеем Шойгу, но подчеркнул, что "решение пока не принято".
Напомним, источники в администрации США сообщили Reuters, что глава американского Минобороны рассматривает возможность встречи с российским коллегой Шойгу.
Как писало РБК-Украина 24 июля, Конгресс Соединенных Штатов в рамках согласования проекта бюджета на 2019 год одобрил продление запрета Министерству обороны страны сотрудничать с российским Минобороны.