Глава Пентагона выступил за постоянные контакты РФ и США на высшем уровне

Мэттис рассматривает возможность встречи с главой Минобороны РФ Шойгу

Министр обороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис выступает за постоянные контакты России и США на высшем уровне для решения разногласий между двумя странами. Об этом сказано в сообщении на сайте Пентагона.

Мэттис подчеркнул, что он всегда был сторонником идеи переговоров, даже когда страны "направляли друг на друга ядерные ракеты".

"Основываясь на моей давней позиции по защите Америки, я всегда был за и на самом деле способствовал идее переговоров, даже когда (США и Россия, - ред.) направляли друг на друга ядерные ракеты", - отметил министр.

По его словам, "даже в худшие дни холодной войны" главы двух стран обсуждали насущные вопросы.

Кроме того, Мэттис подтвердил возможность встречи с министром обороны Сергеем Шойгу, но подчеркнул, что "решение пока не принято".

Напомним, источники в администрации США сообщили Reuters, что глава американского Минобороны рассматривает возможность встречи с российским коллегой Шойгу.

Как писало РБК-Украина 24 июля, Конгресс Соединенных Штатов в рамках согласования проекта бюджета на 2019 год одобрил продление запрета Министерству обороны страны сотрудничать с российским Минобороны.