РФ і Китай не є "друзями" США, - глава американського Стратегічного командування

Генерал ВПС заявив, що РФ і Китай стрімко створюють гіперзвукових зброю, а у США поки немає від неї захисту

Глава Стратегічного командування Сполучених Штатів Джон Хайтен заявив, що Росія і Китай не є "друзями" США. Про це повідомляє видання "Голос Америки".

Зокрема, Хайтен наголосив на необхідності активізувати зусилля зі створення американської гіперзвукової зброї, адже, за його словами, Москва і Пекін стрімко створюють гіперзвукову зброю, а у США поки немає від неї захисту.

"Не можна назвати їх нашими друзями, якщо вони створюють зброю, яка може знищити Сполучені Штати Америки, і тому нам потрібно нарощувати свій потенціал, щоб мати можливість для реагування", - зазначив Хайтен, виступаючи на Симпозіумі по ракетно-космічній обороні в Хантсвіллі (штат Алабама).

Він підкреслив, що Пентагон реалізує близько десяти програм, пов'язаних із захистом від нового виду зброї. Хайтен також зазначив, що йому хотілося б приступити до роботи над гіперзвуковим зброєю п'ять або десять років тому.

"Тоді нам не довелося б хвилюватися. Але ми цього не зробили, тому нам потрібно активізуватися зараз, чим ми і займаємося", - заявив глава Стратегічного командування США.

Додамо, що Хайт раніше називав Росію "найзначнішою загрозою" для США. Він також підкреслив, що можливості США щодо стримування "як і раніше не викликають сумнівів, є неперевершеними".

"Путін говорив про такі можливості, як гіперзвукову зброю, ядерні торпеди, ядерні крилаті ракети тощо. Але знаєте що? Він поки ще не може зрозуміти, де знаходяться підводні човни, не може вивести з ладу 400 ракетних пускових майданчиків по всій країні (США), тому наші можливості щодо стримування як і раніше не викликають сумнівів, є неперевершеними, і ми здатні домінувати і реагувати на будь-яку загрозу", - заявив Хайтен і додав, що США є" домінуючою військовою державою на планеті в кожному просторі ведення бойових дій ".

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, командувач військово-морськими операціями США адмірал Джон Річардсон заявив, що російські підводні човни посилили присутністьу північній частині Атлантичного океану до максимального рівня активності за 25 років.

Відзначимо, що міністр оборони Сполучених Штатів Джеймс Меттіс виступає за постійні контакти Росії і США на вищому рівні для вирішення розбіжностей між двома країнами.