США заявили о максимальной активности подлодок РФ за 25 лет

Члены НАТО обеспокоены ростом активности российского подводного флота на севере Атлантики

Российские подводные лодки усилили присутствие в северной части Атлантического океана до максимального уровня активности за 25 лет. Об этом заявил командующий военно-морскими операциями США адмирал Джон Ричардсон в интервью "Голосу Америки"

По его словам, члены НАТО обеспокоены ростом активности российского подводного флота на севере Атлантики.

"Речь идет о максимальном уровне активности за 25 лет", - сказал адмирал, добавив, что в Вашингтоне не исключают, что Россия может попытаться с использованием подлодок подключиться к подводным кабелям, соединяющим Северную Америку и Европу, или повредить их.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия перебросила около 40 боевых кораблей в Азовское море. Это преимущественно катера Федеральной службы безопасности и военные катера.

Как известно, в 2003 году Украина подписала с РФ международный двусторонний договор "О сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива". В документе говорится, что Азовское море - это внутренние воды Украины и Российской Федерации, потому что так случилось исторически". По договору, торговые суда и военные корабли под флагом Украины или России могут свободно находиться в любой точке Азовского моря и Керченском проливе.