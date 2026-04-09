РФ кинула елітний підрозділ військ під Куп'янськ: офіцер ЗСУ назвав мету

Що таке "Рубікон"

На ділянці, де діє підрозділ "Оріон", стоїть ворожий підрозділ під назвою "Рубікон".

"На нашому напрямку безпосередньо стоїть ворожий підрозділ, який називається Рубікон, - це елітний підрозділ БПЛА у нашого ворога", - пояснив Золотарьов.

Головна задача "Рубікону" - зупинити постачання на передову. Дрони атакують транспорт кожні 3-5 хвилин.

Як ЗСУ адаптувались

Через постійні удари по колонах традиційний транспорт і квадроцикли довозити вантажі вже не можуть. Тепер цю роль виконують наземні роботизовані комплекси - НРК та так звані "Вампіри".

"Вампіри" - це іноземні роботизовані системи, які переміщаються без водія і доставляють боєприпаси, дрони та особовий склад попри ворожі атаки з повітря.

Яка ситуація на Куп'янському напрямку зараз

Попри постійний тиск, українські позиції залишаються незмінними.

"Ворог намагається пройти, але в нас є кілзона, яка не дозволяє ворогу наступати або займати нові рубежі", - зазначив офіцер.

Підрозділ "Оріон" перебуває на цій ділянці з кінця весни 2025 року. За словами Золотарьова, завдання ворога не змінилося з першого дня - просунутися вперед. Поки що - без результату.