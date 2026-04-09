РФ бросила элитное подразделение войск под Купянск: офицер ВСУ назвал цель

Что такое "Рубикон"

На участке, где действует подразделение "Орион", стоит вражеское подразделение под названием "Рубикон".

"На нашем направлении непосредственно стоит вражеское подразделение, которое называется Рубикон, - это элитное подразделение БПЛА у нашего врага", - пояснил Золотарев.

Главная задача "Рубикона" - остановить поставки на передовую. Дроны атакуют транспорт каждые 3-5 минут.

Как ВСУ адаптировались

Из-за постоянных ударов по колоннам традиционный транспорт и квадроциклы довозить грузы уже не могут. Теперь эту роль выполняют наземные роботизированные комплексы - НРК и так называемые "Вампиры".

"Вампиры" - это иностранные роботизированные системы, которые перемещаются без водителя и доставляют боеприпасы, дроны и личный состав, несмотря на вражеские атаки с воздуха.

Какая ситуация на Купянском направлении сейчас

Несмотря на постоянное давление, украинские позиции остаются неизменными.

"Враг пытается пройти, но у нас есть килзона, которая не позволяет врагу наступать или занимать новые рубежи", - отметил офицер.

Подразделение "Орион" находится на этом участке с конца весны 2025 года. По словам Золотарева, задача врага не изменилась с первого дня - продвинуться вперед. Пока что - без результата.