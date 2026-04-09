RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

РФ бросила элитное подразделение войск под Купянск: офицер ВСУ назвал цель

13:25 09.04.2026 Чт
2 мин
Враг запускает дроны каждые три минуты, но достигает ли своей цели?
aimg Елена Чупровская
Иллюстративное фото: ВСУ используют наземных роботов против БПЛА (Getty Images)

На Купянском направлении бойцы сдерживают ежедневные атаки врага, но столкнулись с серьезным препятствием - элитным российским подразделением, которое перебросили на этот участок фронта целенаправленно.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона сказал офицер подразделения "Орион" бригады "Гвардия Наступания" Владислав Золотарев.

Что такое "Рубикон"

На участке, где действует подразделение "Орион", стоит вражеское подразделение под названием "Рубикон".

"На нашем направлении непосредственно стоит вражеское подразделение, которое называется Рубикон, - это элитное подразделение БПЛА у нашего врага", - пояснил Золотарев.

Главная задача "Рубикона" - остановить поставки на передовую. Дроны атакуют транспорт каждые 3-5 минут.

Как ВСУ адаптировались

Из-за постоянных ударов по колоннам традиционный транспорт и квадроциклы довозить грузы уже не могут. Теперь эту роль выполняют наземные роботизированные комплексы - НРК и так называемые "Вампиры".

"Вампиры" - это иностранные роботизированные системы, которые перемещаются без водителя и доставляют боеприпасы, дроны и личный состав, несмотря на вражеские атаки с воздуха.

Какая ситуация на Купянском направлении сейчас

Несмотря на постоянное давление, украинские позиции остаются неизменными.

"Враг пытается пройти, но у нас есть килзона, которая не позволяет врагу наступать или занимать новые рубежи", - отметил офицер.

Подразделение "Орион" находится на этом участке с конца весны 2025 года. По словам Золотарева, задача врага не изменилась с первого дня - продвинуться вперед. Пока что - без результата.

Между тем, по данным главнокомандующего ВСУ Александра Сирского, в марте потери россиян от ударов украинских дронов выросли на 29% по сравнению с февралем. В целом подразделения беспилотных сил ежедневно выполняют более 11 тысяч боевых задач.

В то же время на дипломатическом фронте - пауза. Президент Зеленский сообщил, что трехсторонние переговоры с Россией отложены из-за переключения внимания США на Ближний Восток.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КупянскВооруженные силы УкраиныХарьковВойска РФ