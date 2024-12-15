Одна-півтори-дві черги. "Укренерго" оголосило обмеження щодо світла на 16 грудня
В Україні завтра, 16 грудня, продовжать діяти графіки відключення світла. Однак в розподіленні електроенергії відбудуться зміни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" та ДТЕК.
В "Укренерго" пояснили, що завтра будуть застосовані різні графіки для споживачів.
Для побутових споживачів:
- 07:00 - 08:00 - одна черга відключень;
- 08:00 - 12:00 - дві черги відключень;
- 12:00 - 15:00 - півтори черги відключень;
- 15:00 - 17:00 - дві черги відключень;
- 17:00 - 19:00 - півтори черги відключень;
- 19:00 - 20:00 - одна черга відключень.
Для промисловості та бізнесу:
- 07:00 - 21:00 - застосування графіків обмеження потужності.
Причина запровадження обмежень незмінна - пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудні. Однак енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.
"Звертаємо увагу, що відзавтра діятимуть нові графіки погодинних відключень. Стежте за повідомленнями на сторінках обленерго", - пояснили в компанії.
Водночас ДТЕК пояснив, що нові графіки відключень щодо Київської, Дніпропетровської, Одеської областей та Києва очікуються орієнтовно з першої години ночі.
"Системи оновлюються, тому єдиноразово графіки надійдуть вночі. Вони будуть доступні приблизно з 01:00 16 грудня на нашому телеграм-каналі", - пояснили в ДТЕК.
Відключення світла в Україні
Зауважимо, що графіки відключення світла повернулись в Україні після російського обстрілу 28 листопада. Саме тоді росіяни завдали нового масованого удару по енергетиці України. Загалом були зафіксовані пошкодження відразу у 14 областях України.
Детальніше про те, що зараз відбувається в енергетиці - в матеріалі РБК-Україна.
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