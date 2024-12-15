Одна-півтори-дві черги. "Укренерго" оголосило обмеження щодо світла на 16 грудня

В Україні завтра, 16 грудня, продовжать діяти графіки відключення світла. Однак в розподіленні електроенергії відбудуться зміни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" та ДТЕК .

В "Укренерго" пояснили, що завтра будуть застосовані різні графіки для споживачів.

Для побутових споживачів:

07:00 - 08:00 - одна черга відключень;

08:00 - 12:00 - дві черги відключень;

12:00 - 15:00 - півтори черги відключень;

15:00 - 17:00 - дві черги відключень;

17:00 - 19:00 - півтори черги відключень;

19:00 - 20:00 - одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу:

07:00 - 21:00 - застосування графіків обмеження потужності.

Причина запровадження обмежень незмінна - пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудні. Однак енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

"Звертаємо увагу, що відзавтра діятимуть нові графіки погодинних відключень. Стежте за повідомленнями на сторінках обленерго", - пояснили в компанії.

Водночас ДТЕК пояснив, що нові графіки відключень щодо Київської, Дніпропетровської, Одеської областей та Києва очікуються орієнтовно з першої години ночі.

"Системи оновлюються, тому єдиноразово графіки надійдуть вночі. Вони будуть доступні приблизно з 01:00 16 грудня на нашому телеграм-каналі", - пояснили в ДТЕК.