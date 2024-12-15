У Чорному морі тоне третє за день російське судно
Біля Ялти затонув вже третій корабель за день. Ним став плавучий кран Російської Федерації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крымский ветер".
Очевидці зняли відео на якому видно, як біля берегів Ялти почав тонути російський плавучий кран.
На кадрах видно, як у нього падає стріла під ударами хвиль і поривами вітру.
Примітно, що за кілька днів до цього в даному регіоні було оголошено штормове попередження. Проте це не завадило росіянам вивести даний плавзасіб в море.
Нагадаємо, що погані погодні умови також залишили Росію й без двох танкерів.
Адже, як повідомляло РБК-Україна, раніше сьогодні у Керченській протоці почали тонути два російських танкери "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239". Причиною аварії також став сильний шторм.
Перші кадри з місця події можна подивитись в матеріалі РБК-Україна.
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