У Чорному морі тоне третє за день російське судно

Фото: біля Ялти затонув третій російський корабель за день (Getty Images)

Біля Ялти затонув вже третій корабель за день. Ним став плавучий кран Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крымский ветер".

Очевидці зняли відео на якому видно, як біля берегів Ялти почав тонути російський плавучий кран. На кадрах видно, як у нього падає стріла під ударами хвиль і поривами вітру. Примітно, що за кілька днів до цього в даному регіоні було оголошено штормове попередження. Проте це не завадило росіянам вивести даний плавзасіб в море.