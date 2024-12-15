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У Чорному морі тоне третє за день російське судно

Україна, Неділя 15 грудня 2024 16:52
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У Чорному морі тоне третє за день російське судно Фото: біля Ялти затонув третій російський корабель за день (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Біля Ялти затонув вже третій корабель за день. Ним став плавучий кран Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крымский ветер".

Очевидці зняли відео на якому видно, як біля берегів Ялти почав тонути російський плавучий кран.

На кадрах видно, як у нього падає стріла під ударами хвиль і поривами вітру.

Примітно, що за кілька днів до цього в даному регіоні було оголошено штормове попередження. Проте це не завадило росіянам вивести даний плавзасіб в море.

Нагадаємо, що погані погодні умови також залишили Росію й без двох танкерів.

Адже, як повідомляло РБК-Україна, раніше сьогодні у Керченській протоці почали тонути два російських танкери "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239". Причиною аварії також став сильний шторм.

Перші кадри з місця події можна подивитись в матеріалі РБК-Україна.

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Російська Федерація Ялта
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