РФ кинула авіабомби на гуртожиток на Сумщині: є поранені, серед них дитина
Росіяни вдарили керованими авіабомбами по Глухівській громаді на Сумщині. Під удар потрапив житловий сектор - постраждали мирні мешканці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію начальника ОВА Олега Григорова у Telegram та прокуратуру Сумської області.
Що відомо про постраждалих
"Ворог завдав удару керованими авіабомбами по Глухівській громаді. Під ударом – житловий сектор. Ворог прицільно вдарив по цивільній інфраструктурі", - написав Григоров.
Серед поранених - одна дитина. Усіх доставили до лікарні.
У важкому стані перебуває 50-річний чоловік. Медики надають йому необхідну допомогу.
"За даними слідства, 30 березня 2026 близько 16:00 год ворог скинув, за попередніми даними, дві керовані авіабомби на гуртожиток закладу освіти в Глухові", - кажуть в обласній прокуратурі.
Унаслідок атаки РФ за допомогою медків звернулось 9 людей, серед яких і 6-річна дівчинка. Для її життя загрози немає.
Нагадаємо, РФ прицільно б'є по цивільній інфраструктурі України. Зокрема, 29 березня росіяни скинули керовану авіабомбу на Краматорськ у Донецькій області.
Загинули троє людей, серед яких - 13-річна дитина. Ще семеро отримали поранення. Це один із регулярних ударів по прифронтовому місту: окупанти систематично атакують його КАБами.
28 березня Росія вже третю добу поспіль атакувала газовидобувний об'єкт "Нафтогазу" на Полтавщині. Внаслідок обстрілу загинув оператор технологічних установок Роман Чмирхун - другий загиблий працівник компанії за той тиждень. Напередодні, 27 березня, об'єкт вимушено зупинив роботу після чергового удару.